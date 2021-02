La dernière mise à jour 8.68 pour l’application Android de Skype apporte une fonctionnalité très convoitée: le flou d’arrière-plan. De plus, la nouvelle mise à jour apporte plus d’options de réaction personnalisées. Les utilisateurs d’iOS et d’iPadOS bénéficient d’améliorations à l’extension de partage avec la prise en charge du thème sombre et des performances améliorées.

Le journal des modifications détaille également les corrections de bogues et les améliorations de stabilité. La nouvelle mise à jour suit un cycle de publication progressif, certains l’obtiendront donc plus tôt que d’autres.

Journal des modifications de la mise à jour Skype 8.68:

React Hard 2: Nous avons mis à jour votre sélecteur de réactions personnalisé et vous pouvez désormais avoir plus de réactions à portée de main.? En savoir plus sur les réactions dans Skype.

Arrière-plan expurgé: vous pouvez désormais brouiller votre arrière-plan lors d’appels vidéo sur Skype pour Android.

Partagez: nous avons apporté quelques améliorations à l’extension Partager dans Skype pour iPhone et iPad, en ajoutant la prise en charge du thème sombre et en améliorant les performances.

Corrections de bogues et améliorations de la stabilité. Nous avons éliminé quelques bugs et nettoyé un peu l’endroit.

Source | Via