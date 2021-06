Skynet ? Les Russes? Les bouffons de Twitter ont le champ libre après les tendances de la #cyberattaque au milieu de la destruction massive de sites Web populaires

Paypal, BBC, Guardian, NYT et plus encore le même jour, dit psy-op. Si ça s’appelle un #cyber-attaque, je me demande qui ils vont blâmer. De toute façon, nous avons le « problème », bientôt viendront la « réaction » et la « solution ». Probablement plus de surveillance en ligne ou quelque chose comme ça.

– OffGuardian (@OffGuardian0) 8 juin 2021