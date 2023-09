Skyesports et MOGO unissent leurs forces pour organiser le premier championnat collégial d’e-sport d’Inde avec une cagnotte de plus de 10 L INR

Skyesports, le principal organisateur de tournois Esports en Inde, s’est associé à la plateforme collégiale Esports, Mobile Global Esports Inc. MOGO pour accueillir les plus grands tournois collégiaux Esports du pays. Le « Championnat national MOGO », doté d’une cagnotte de plus de 10 lakhs INR, devrait culminer avec ses finales LAN, organisées par Skyesports, du 18 au 22 septembre à la Lovely Professional University (LPU) de Phagwara, au Pendjab, en Inde.

Le Championnat national MOGO est une initiative visant à combler le fossé entre les sports traditionnels et l’Esports tout en faisant du jeu compétitif une partie importante des événements collégiaux. Après des qualifications exaltantes qui se sont déroulées dans tous les grands collèges nationaux, 16 équipes s’affronteront pour le titre Valorant lors de la grande finale LAN dans l’arène ultramoderne de 2 000 places du LPU.

Commentant le partenariat avec le championnat national MOGO, le fondateur et PDG de Skyesports, Shiva Nandy, a déclaré : « Avoir un écosystème bien développé pour l’Esports collégial est important pour nourrir les talents et développer l’Esports à partir du niveau local. C’est exactement ce que fait le championnat national MOGO avec son format pan-indien ciblant tous les grands collèges et la finale LAN au LPU. Bonne chance aux 16 équipes collégiales participant à la finale inaugurale et j’ai hâte de travailler avec MOGO pour organiser davantage d’événements au niveau collégial.

Le championnat national MOGO comportait une étape de qualification rigoureuse, avec plus de 100 équipes inscrites pour participer à l’événement. Les qualifications ont été divisées en quatre divisions : Ouest, Sud, Nord et Centre pour assurer une pénétration régionale dans les collèges indiens. Les 16 collèges qualifiés s’affronteront dans une tranche à élimination simple pour déterminer les champions, les vainqueurs des finales LAN étant récompensés par 4 lakhs INR en prix en argent.

« MOGO est ravi de faire partie de cette collaboration passionnante avec Skyesports pour le championnat national MOGO », a déclaré Dave Pross, PDG de Mobile Global Esports Inc. « Notre mission a toujours été de favoriser la croissance de l’Esports au niveau collégial, et ce partenariat illustre notre engagement à faire du jeu compétitif une partie importante des événements collégiaux. Nous sommes ravis de voir les talents de ces 16 équipes universitaires exposés et nous attendons avec impatience de nombreuses autres collaborations de ce type qui continueront à élever l’Esports en Inde.

Selon le rapport « Windows of Opportunity » sur l’industrie indienne des médias et du divertissement réalisé par FICCI-EY, les équipes d’esports en Inde ont augmenté de 10 %, passant de 100 000 en 2021 à 110 000 en 2022, et devraient atteindre 125 000 en 2023. Ce partenariat entre Skyesports et MOGO pour accueillir l’un des plus grands tournois Esports d’Inde au niveau collégial fournira aux équipes en herbe la plate-forme idéale pour se faire un nom dans la communauté indienne Esports.

La liste des collèges estimés participant à la finale est le MIT WPU, l’Université de Mumbai, l’Université de Pune, SIES, l’Université JECRC, l’Université DIT, l’Université Poornima, le VIT Bhopal, Francis Xavier, SRM KTR, l’Université Manipal, l’IIT Madras, l’Université de Chandigarh, IGNOU, Université de Chitkara et Lovely Professional University.

Les fans de tout le pays peuvent suivre l’action électrisante d’Esports en direct sur les chaînes Skyesports et MOGO Loco, Rooter et YouTube.