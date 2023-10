Skydance Animation fait passer l’ardoise d’Apple TV+ à Netflix

Sur les talons de Netflix tailler le sien animation division en faveur de l’introduction de contenu tiers, comme le rapporte Variété le 11 octobre— nous connaissons désormais l’une des nouvelles sources qui rejoignent le giron : Skydance Animation, qui était auparavant en partenariat avec Apple TV+ et libéré Chance sur le streamer en 2022.

Comme le journaliste hollywoodien note que cette nouvelle alliance avec Netflix est « pluriannuelle » et couvre à la fois le développement et la production de films d’animation ; cela fait de Netflix la nouvelle maison de sortie pour 2024 Envoûté—avec les voix de Rachel Zegler, Nicole Kidman et Javier Bardem avec la musique du vétéran de Disney Alan Menkin—qui était initialement censé être une version Apple TV+. Les autres titres qui font le saut vers Netflix sont Pookooà venir en 2025 du réalisateur Nathan Greno (Emmêlé)ainsi que celui de Brad Bird Ray Gunn et « un projet sans titre Jack and the Beanstalk de Zootopie réalisateur Rich Moore. Le commerce note également que l’accord d’action réelle de Skydance avec Apple est toujours intact et que la série animée La recherche de WondLabasé sur la série de livres de science-fiction pour enfants, restera également chez Apple.

Skydance Animation a été dirigé par John Lasseter, ancien dirigeant de Walt Disney Animation Studios et co-fondateur de Pixar Animations Studios, depuis 2019 ; il a été évincé de son précédent poste suite à des allégations de mauvaise conduite formulées en 2017.