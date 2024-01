SkyCity Entertainment Group Limited (NZSE : SKC) est largement contrôlé par des actionnaires institutionnels qui détiennent 62 % de la société.

Idées clés

Compte tenu de la part importante des institutions dans le titre, le cours de l’action de SkyCity Entertainment Group pourrait être vulnérable à leurs décisions commerciales.

52% de l’entreprise est détenue par les 6 principaux actionnaires

Recherche de propriété ainsi que données de prévisions d’analystes aider à fournir une bonne compréhension des opportunités dans un titre

Un regard sur les actionnaires de SkyCity Entertainment Group Limited (NZSE:SKC) peut nous dire quel groupe est le plus puissant. On constate que les institutions détiennent la part du lion dans l’entreprise avec 62 % de participation. Autrement dit, le groupe bénéficiera le plus si le titre augmente (ou perdra le plus en cas de ralentissement).

Compte tenu de l’énorme quantité d’argent et des capacités de recherche dont ils disposent, la propriété institutionnelle a tendance à peser lourd, en particulier auprès des investisseurs individuels. Par conséquent, une bonne partie de l’argent institutionnel investi dans l’entreprise constitue généralement un énorme vote de confiance quant à son avenir.

Dans le graphique ci-dessous, nous zoomons sur les différents groupes de propriété de SkyCity Entertainment Group.

répartition de la propriété

Que nous dit la propriété institutionnelle sur SkyCity Entertainment Group ?

Les investisseurs institutionnels comparent généralement leurs propres rendements à ceux d’un indice couramment suivi. Ils envisagent donc généralement d’acheter des sociétés plus grandes incluses dans l’indice de référence concerné.

Nous pouvons voir que SkyCity Entertainment Group a des investisseurs institutionnels ; et ils détiennent une bonne partie des actions de la société. Cela peut indiquer que l’entreprise jouit d’un certain degré de crédibilité auprès de la communauté des investisseurs. Cependant, il est préférable de se méfier de la prétendue validation fournie par les investisseurs institutionnels. Eux aussi se trompent parfois. Il n’est pas rare d’assister à une forte chute du cours d’une action si deux grands investisseurs institutionnels tentent de vendre une action en même temps. Il vaut donc la peine de vérifier la trajectoire des bénéfices passés de SkyCity Entertainment Group (ci-dessous). Bien entendu, gardez à l’esprit qu’il existe également d’autres facteurs à prendre en compte.

L’histoire continue

croissance des bénéfices et des revenus

Les investisseurs institutionnels détiennent plus de 50 % de l’entreprise et, ensemble, ils peuvent probablement fortement influencer les décisions du conseil d’administration. SkyCity Entertainment Group n’appartient pas à des hedge funds. Orbis Investment Management Limited est actuellement le plus grand actionnaire, avec 12 % des actions en circulation. Pour rappel, le deuxième actionnaire en importance détient environ 9,4 % des actions en circulation, suivi d’une participation de 8,7 % par le troisième actionnaire en importance.

Après une inspection plus approfondie, nous avons constaté que plus de la moitié des actions de la société sont détenues par les six principaux actionnaires, ce qui suggère que les intérêts des plus gros actionnaires sont dans une certaine mesure contrebalancés par ceux des plus petits.

Bien que l’étude de la propriété institutionnelle d’une entreprise puisse ajouter de la valeur à votre recherche, il est également judicieux de rechercher les recommandations des analystes pour mieux comprendre la performance attendue d’une action. De nombreux analystes couvrent le titre, il pourrait donc être intéressant de voir également leurs prévisions.

Propriété d’initiés du groupe SkyCity Entertainment

La définition des initiés de l’entreprise peut être subjective et varie selon les juridictions. Nos données reflètent les initiés individuels, capturant au minimum les membres du conseil d’administration. La direction de l’entreprise répond devant le conseil d’administration et ce dernier doit représenter les intérêts des actionnaires. Notamment, il arrive parfois que des dirigeants de haut niveau siègent eux-mêmes au conseil d’administration.

Je considère généralement que la propriété interne est une bonne chose. Cependant, dans certains cas, il est plus difficile pour les autres actionnaires de demander au conseil d’administration de rendre compte de ses décisions.

Nos informations suggèrent que les initiés de SkyCity Entertainment Group Limited détiennent moins de 1 % de la société. Mais ils pourraient avoir un intérêt indirect à travers une structure d’entreprise dont nous n’avons pas pris conscience. Sa capitalisation boursière s’élève à seulement 1,4 milliard de dollars néo-zélandais et le conseil d’administration ne possède que 3,5 millions de dollars néo-zélandais d’actions en son propre nom. Beaucoup ont tendance à préférer un conseil d’administration avec des participations plus importantes. Une bonne prochaine étape pourrait être de jetez un œil à ce résumé gratuit des achats et ventes d’initiés.

Propriété grand public

Le grand public, généralement des investisseurs individuels, détient une participation de 29 % dans SkyCity Entertainment Group. Même si ce groupe ne peut pas nécessairement prendre les devants, il peut certainement avoir une réelle influence sur la manière dont l’entreprise est gérée.

Propriété d’une entreprise privée

Nos données indiquent que les sociétés privées détiennent 8,7 % des actions de la société. Il est difficile de tirer des conclusions à partir de ce seul fait, il vaut donc la peine de se demander à qui appartiennent ces sociétés privées. Parfois, des initiés ou d’autres parties liées détiennent des intérêts dans des actions d’une société ouverte par l’intermédiaire d’une société privée distincte.

