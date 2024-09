Skybox Labs, filiale de NetEase, licencie 25 personnes

Le développeur canadien Skybox Labs a licencié 25 membres du personnel.

Le studio a déclaré que « malgré [its] meilleurs efforts, [it was] « Nous ne sommes pas à l’abri des défis sans précédent qui ont touché de nombreuses entreprises du secteur. »

« Aujourd’hui, nous avons informé notre studio que nous avons procédé à une réduction de notre personnel chez SkyBox », a annoncé l’équipe sur LinkedIn à la fin de la semaine dernière.

« Au total, 25 personnes de notre studio ont été touchées. Malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas à l’abri des défis sans précédent qui ont touché tant d’entreprises du secteur. »

Le studio a insisté sur le fait que « chaque employé touché sera pleinement soutenu par des indemnités de départ, des avantages sociaux prolongés, des services de transition de carrière et une connexion à d’autres ressources pour lui fournir l’assistance dont il a besoin pendant cette période difficile ».

« Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont fait le choix de rejoindre l’équipe de SkyBox et sommes profondément reconnaissants pour leur contribution à notre studio et aux excellents jeux que nous avons créés ensemble », conclut le communiqué.

NetEase a acquis SkyBox Labs au début de l’année dernière.

Fondé en 2011, le studio a co-développé des titres tels que Halo Infinite, Minecraft et Fallout 76.