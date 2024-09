Sky UK Différend concernant la série « Harry Potter »

(Mise à jour à 15 h 33 (heure du Pacifique) avec la déclaration de WBD sur le procès) Aucune baguette magique ne pourra faire disparaître le dernier combat juridique dans lequel Warner Bros Discovery et David Zaslav se retrouvent, même si Harry Potter fait partie de l’escarmouche des entreprises.

Face à la NBA et à Amazon pour les droits de basket-ball, et perdant du terrain lors du lancement suspendu du streamer sportif Venu, WBD se retrouve aujourd’hui critiqué par un procès intenté par Sky UK, propriété de Comcast, et d’autres au sujet d’un accord télévisé qui semble s’être flétri. la vigne contractuelle.

« Warner n’a pas réussi à plusieurs reprises à offrir à Sky le nombre minimum annuel requis de séries contractuellement éligibles pour son examen », indique la plainte percutante déposée vendredi devant le tribunal fédéral de New York concernant un accord signé en 2019 par les parties. « Plus précisément, Warner était obligé de présenter à Sky au moins quatre émissions par an en 2021, 2022 et 2023, mais il est indiscutablement loin d’atteindre cet objectif, offrant certaines années à peine une seule série de qualification tout en retenant également les informations critiques et contractuellement requises. pour que Sky évalue toutes les options potentielles qu’elle a reçues.

Lisez le procès de Sky contre Warner Bros. Discovery pour des émissions de télévision comme Harry Potter et plus ici

En apparence, le jury qui demande un dossier à Sky accuse WBD d’avoir tenté de réaliser un tour de passe-passe très maladroit.

Assez simple, non ?

Cependant, ajoutant encore plus de vinaigre au vin de l’entreprise, la plainte de Sky intervient également alors que les accords de production de longue date pour HBO au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne doivent expirer en 2025, ouvrant la voie au lancement du streamer Max en difficulté dans ces territoires clés. Ce sont précisément ces marchés sur lesquels Sky, focalisée sur l’Europe, estime être privée de la possibilité de profiter des fruits financiers sur 20 ans de la série télévisée WBD et de la désintégration de l’accord vieux de cinq ans.

En plus de cela, le nouveau procès pourrait mettre un terme aux efforts d’offensive de charme que le PDG de WBD, Zaslav, mène depuis plusieurs années avec Potier l’auteur JK Rowling, même si Zas était l’un des rares types de Tinseltown à rester fidèle à l’écrivain à travers ses opinions controversées et parfois complètement déroutantes sur les personnes trans. Il est certain que, à moins que cette question ne soit réglée très rapidement, l’action d’aujourd’hui ralentira au moins le début des « 10 années consécutives » prévues. Harry Potter Série télévisée qui devrait faire ses débuts sur HBO en 2026.

Ayant été essentiellement époustouflé par WBD l’année dernière lors de l’annonce officielle du projet tant attendu Potier La série a été réalisée, Sky nomme maintenant Voldemort dans ce différend.

« Cette mauvaise conduite a privé Sky de l’opportunité négociée de cofinancer, coproduire, puis d’exploiter exclusivement au Royaume-Uni et dans les territoires européens toutes sortes de contenus Warner haut de gamme », peut-on lire dans la plainte de 36 pages déposée par Euro Pay TV. États géants. « Si tout cela ne suffisait pas, Warner a même ouvertement refusé à Sky son droit de s’associer à la très précieuse série télévisée de Warner qui a duré une décennie et adapté le célèbre film de JK Rowling. Harry Potter romans, dont la première est prévue en 2026 ou 2027 », ajoute-t-il. « Au lieu de cela, Warner a largement ignoré l’accord des parties et a cherché à conserver le contenu de Harry Potter pour lui-même afin que Warner puisse l’utiliser comme pierre angulaire du lancement de son service de streaming Max en Europe. »

Pour WBD, la réaction d’aujourd’hui a été de jeter des critiques sur les prémisses mêmes de la combinaison Sky elle-même.

« Les accords de licence HBO et Max expirent fin 2025, et ce procès est une tentative sans fondement de la part de Sky et Comcast d’essayer d’obtenir un effet de levier dans leurs négociations pour notre programmation au-delà de cette date », a déclaré vendredi un porte-parole de WBD.

« Nous savons que les émissions de marque HBO sont essentielles pour Sky, comme en témoigne leur désir depuis plus d’un an de trouver un moyen de renouveler nos accords, et ce procès montre clairement que Sky est profondément préoccupée par la viabilité de son activité si elle devait perdre. notre contenu primé », a ajouté WBD, en partie détenu par John Malone. « WBD se défendra vigoureusement contre ce procès infondé alors que nous avançons sans nous laisser décourager par nos projets de lancement de Max, y compris le nouveau HBO. Harry Potter série, au Royaume-Uni et sur d’autres marchés européens en 2026. »

Néanmoins, au cas où il y aurait une nuance à faire valoir ici, les graphiques d’ouverture de l’accord 2019 indiquent littéralement : « Pour chaque année civile de 2021 à 2025, Sky se verra présenter toutes les séries originales HBO MAX éligibles (et pas moins de quatre). (4) en tout état de cause) qui sont : (i) une durée d’une heure par épisode ; (ii) destiné à être multisaison ; (iii) produit par WBTV ou HBO MAX pour une première sur HBO MAX ; et (iv) qui sont commandés au cours de l’année applicable pour une première saison (chacune une « série »). Sky sélectionnera au moins deux (2) nouvelles séries par an.

Assez simple, surtout pour un avocat comme Zas.

Dans son dossier, Sky réclame des « dommages-intérêts compensatoires et consécutifs » non spécifiés de la part de WBD, ainsi qu’une déclaration du tribunal selon laquelle l’accord avec la société appartenant à Comcast a été « rompu ». Pour être très précis, Sky souhaite également : « Une ordonnance exigeant que le défendeur Warner soumette immédiatement le Harry Potter Série pour la considération du demandeur Sky conformément aux termes de l’accord de cofinancement.

Cela dit, comme c’est souvent le cas, les entreprises peuvent se battre, mais elles peuvent aussi coexister pour leur bénéfice mutuel. Comme Sky, qui a été racheté par Comcast, basé à Philadelphie, en 2018 pour environ 40 milliards de dollars, l’a clairement indiqué dans une déclaration fournie aujourd’hui à Deadline au sujet du soi-disant procès Potter.

« Nous continuons à travailler de manière constructive avec Warner Brothers. Discovery et ont conclu un accord distinct qui garantira aux clients Sky de continuer à profiter des émissions HBO, y compris de nouvelles saisons, telles que Maison du Dragon, Le dernier d’entre nous, Le Lotus Blanc et Euphorie, ainsi que de nouvelles versions passionnantes telles que Dune : Prophecy, et bien d’autres dans les années à venir », a déclaré vendredi un porte-parole de Sky.

WBD, en revanche, n’avait rien à dire sur ce dernier procès. Si l’entreprise répond à la demande de commentaires de Deadline, ce message sera mis à jour. Il convient de noter que les actions de WBD ont augmenté de 1 % lors des échanges légers vendredi, puis ont chuté d’une fraction quelques heures après l’annonce de ce procès.

Ou, comme Dumbledore l’a dit un jour et Comcast le cite peut-être aujourd’hui : « Il faut beaucoup de courage pour tenir tête à nos ennemis, mais il en faut tout autant pour tenir tête à nos amis. »

Dade Hayes a contribué à ce rapport.