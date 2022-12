Sky TV et films de Noël 2022 : quoi de neuf cette année ?

Il y a une abondance d’émissions de télévision proposées pendant la période de Noël, et avec autant de chaînes et de services de streaming disponibles, il peut être difficile de déterminer exactement ce qui se passe. Ici, nous avons rassemblé ce que Sky a à offrir par le biais des premières de films Sky Cinema et de la populaire chaîne Sky Max.

Les clients Sky ont des films et des émissions gratuits disponibles ce mois-ci, ainsi que des classiques festifs. Continuez à lire pour en savoir plus. Consultez également notre guide de la meilleure télévision de Noël.

Cadeaux de Noël Sky

Avant de regarder certains des faits saillants de la télévision, Sky a annoncé que How the Grinch Stole Christmas et Love Actually sont gratuits pour les clients TV et haut débit jusqu’au 31 décembre 2022.

Si vous préférez regarder certaines séries, vous pouvez également vous inscrire pour six mois d’Apple TV+ sans frais supplémentaires via Programme VIP gratuit de Sky. L’inscription est gratuite – tout ce dont vous avez besoin est de posséder un produit Sky. Apple TV+ inclut Spirited, une nouvelle comédie musicale festive mettant en vedette Will Ferrell et Ryan Reynolds.

Vous pouvez regarder gratuitement la chaîne Sky Showcase jusqu’au 27 décembre si vous êtes client TV (quel que soit votre forfait). Cela comprend des films tels que Elf, The Polar Express et A Boy Called Christmas, ainsi que certains événements sportifs tels que le match de la Ligue anglaise de football Sunderland contre Blackburn et le championnat du monde de fléchettes.

De plus, le jour de Noël, vous pouvez appeler gratuitement votre famille et vos amis si vous avez un forfait fixe Sky Talk. Les appels vidéo Sky Mobile ne coûtent également rien le jour de Noël et le lendemain de Noël.

Sky Cinema Films de Noël 2022

Voici une liste des premières arrivant sur Sky Cinema tout au long du mois de décembre. Disponible via Sky Q, Sky Glass, Sky Stream ou sur Now avec un abonnement Sky Cinema.

Cela coûte généralement 9,99 £ par mois, mais les nouveaux clients peuvent obtenir des remises de lancement, y compris un forfait avec un abonnement au divertissement qui donne accès à des émissions disponibles sur Sky Max telles que The White Lotus et House of the Dragon.

2 décembre – Le Batman

3 décembre – Ensemble Ensemble

4 décembre – Prancer : un conte de Noël

9 décembre – C’est Noël

10 décembre – Le film Nan

11 décembre – La fille intermédiaire

16 décembre – L’incroyable Maurice

17 décembre – Firestarter

18 décembre – L’enfer n’a pas de fureur

23 décembre – Der Kaiser

24 décembre – Le duc

25 décembre – Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore

26 décembre – Boxing Day

26 décembre – Les méchants

31 décembre – Traqué

Si vous n’êtes pas au Royaume-Uni, vous pouvez toujours regarder tous ces films en vous inscrivant à Now à l’aide d’un VPN. Cela signifie réseau privé virtuel et vous aide à naviguer sur Internet comme si vous étiez dans un autre pays. Nos favoris sont NordVPN et Surfshark.

Alternativement, vous pourrez peut-être regarder certains des éléments ci-dessus en vous inscrivant à HBO Max, qui est disponible aux États-Unis et dans de nombreux autres pays d’Europe et d’Amérique latine. Aux États-Unis, les abonnements coûtent 9,99 $ par mois pour la version financée par la publicité et 14,99 $ par mois pour la version sans publicité.

Faits saillants de la télévision de Noël de Sky Max

Sky a un certain nombre d’originaux et d’émissions spéciales diffusées ce Noël. Voici nos choix parmi les meilleurs :

La science non officielle de la maison seule

Réveillon de Noël à 9h30 & Jour de Noël à 13h30

Examinez ce classique de Noël sous un nouvel angle, avec James Acaster et Guz Khan enquêtant sur les célèbres pièges tendus par Kevin McCallister. Alex Brooker rendra également visite à ceux qui ont réalisé le film.

Rob et Romesh contre Noël sur glace

réveillon de Noël à 17 heures

Rob et Romesh relèvent leur défi annuel de Noël, et cette année, les fans ont voté pour qu’ils enfilent des patins à glace et se rendent à la patinoire avec Mickey Mouse et ses amis.

Carole de Noël

réveillon de Noël à 20 heures & le jour de Noël à 19h

Suranne Jones joue dans cette version du conte emblématique de Dickens. Carole est une femme d’affaires prospère, mais l’argent qu’elle gagne ne lui cause que plus de misère. Pourra-t-elle enfin découvrir le vrai sens de Noël ?