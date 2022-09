Sky Stream est Sky Glass sans la télé

Sky Stream est désormais le moyen le plus simple d’obtenir Sky TV sans antenne parabolique. La nouvelle box de streaming suit la Sky Glass TV et offre une alternative à ceux qui souhaitent conserver leur téléviseur existant.

Le diffuseur de télévision populaire continue d’élargir le nombre de façons dont les clients peuvent obtenir Sky TV. Sky Stream vous donne essentiellement l’interface Sky Glass, mais sans avoir à acheter un téléviseur entier en même temps. Vous connectez le nouveau boîtier à une entrée HDMI de rechange, tout comme une Amazon Fire TV ou une Apple TV.

Comme Sky Glass, la boîte Stream reçoit des émissions via Wi-Fi et signifie que vous n’avez pas besoin d’une antenne parabolique sur le côté de votre maison comme le font les clients Sky Q. Le plus gros inconvénient est qu’il n’y a pas d’option pour enregistrer du contenu sur un disque dur comme vous le pouvez avec Sky Q.

Pour compliquer davantage les choses, il s’agit essentiellement du Sky Glass Puck, un appareil complémentaire qui permet aux clients de Sky Glass d’obtenir la télévision dans une autre pièce. Sauf que Sky Stream est un produit autonome.

En plus d’être petit et donc facile à cacher, Sky vante le « prix imbattable » comme l’un des points forts du Sky Stream.

Il donne accès à la fois à Sky TV (plus de 120 chaînes) et à Netflix pour aussi peu que 1 £ par jour.

Vos deux choix sont un plan glissant de 31 jours à partir de 29 £ par mois que vous pouvez annuler à tout moment ou un contrat de 18 mois à 26 £ par mois. Ceux-ci incluent tous les deux Sky Ultimate TV et Netflix Basic, mais vous pouvez ajouter Sky Cinema, Sky Sports, UHD et Dolby Atmos (moyennant un coût supplémentaire, bien sûr) en fonction de ce que vous attendez de votre forfait.

Et au cas où vous l’auriez manqué dans cette liste, cela signifie que le Sky Stream est capable de qualité Ultra HD (4K), mais vous devrez payer un montant indéterminé pour le déverrouiller, sinon, vous devrez vous contenter de la HD.

Sky dit que vous avez besoin d’une vitesse de téléchargement Internet d’au moins 10 Mbps pour utiliser le Sky Stream.

De plus, si vous voulez Sky Streams dans plus d’une pièce, vous aurez besoin du pack Whole Home pour 12£supplémentaires par mois. Cela signifie que vous pouvez avoir jusqu’à cinq boîtes supplémentaires à placer dans votre maison.

Si vous êtes tenté, notez qu’il y a des frais d’installation effrontés de 39,95 £, réduits à 20 £ si vous optez pour l’option de contrat de 18 mois. C’est effronté car il n’est pas nécessaire qu’un ingénieur se rende chez vous : la box n’est pas plus difficile à mettre en place qu’une Fire TV Stick.

Les Sky Streams que vous avez commandé en ligne seront expédiés le lendemain ou vous pouvez les acheter dans un magasin Sky Retail physique.

Comme mentionné précédemment, cela fait partie du système Sky Glass, il n’y a donc pas de disque dur pour stocker les enregistrements. Au lieu de cela, l’interface utilisateur vous permet de créer une “liste de lecture” personnelle, donc si vous voyez quelque chose que vous aimez, vous appuyez sur “+” et “il sera enregistré dans le cloud pour chaque fois que vous serez prêt à regarder”.

Vous pouvez également utiliser la fonction de redémarrage pratique (tout comme vous pouvez le faire dans BBC iPlayer) pour regarder une émission en direct depuis le début, même si vous rejoignez à mi-chemin.

La plate-forme Sky Glass supprime également les applications. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et BBC iPlayer sont toujours pris en charge, mais tout le contenu se trouve au même endroit. La télécommande vocale est l’un des moyens de trouver rapidement du contenu.

Comme Sky Q, le Sky Stream bénéficie du support Sky Go. Il s’agit essentiellement de la version mobile de Sky afin que vous puissiez profiter de l’expérience où que vous alliez via votre téléphone ou votre tablette.