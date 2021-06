Sky Sports va lancer une chaîne dédiée aux Lions britanniques et irlandais | Nouvelles du rugby à XV

Sky Sports annonce sa sélection de talents pour la tournée des Lions

Sky Sports a annoncé une programmation bien remplie pour sa couverture de la série Castle Lager des Lions britanniques et irlandais 2021 en Afrique du Sud – avec des images d’archives, des documentaires et du contenu exclusif en coulisses disponible en plus de cinq Lions chaleureux- les matchs et les trois matchs de test.

Regardez chaque match du Lions Tour en direct sur Sky Sports Action Obtenez Sky Sports Action pour 18 £ supplémentaires par mois.

Sky Sports The Lions accueillera les British & Irish Lions 2021 Castle Lager Series en Afrique du Sud. La chaîne pop-up – disponible sur Sky et NOW – fournira une couverture 24 heures sur 24 de la tournée pendant 24 jours de couverture alors que l’équipe de Warren Gatland affronte les champions du monde.

Les fans de rugby pourront regarder un total de huit matchs en direct de la tournée, en commençant par le premier match d’échauffement contre les Emirates Lions à Johannesburg le 3 juillet. Le 2 juillet, les téléspectateurs de Sky Sports et de NOW pourront voir l’opposition des Lions en action alors que l’Afrique du Sud affronte la Géorgie dans un match d’échauffement pour les hôtes.

Remplaçant Sky Sports Action du samedi 17 juillet au 10 août, la nouvelle chaîne pop-up sera l’endroit où assister au dernier match d’échauffement des Lions contre DHL Stormers avant le début des trois matchs d’essai.

Sam Warburton fait partie de notre talent Sky Sports pour la tournée Lions

Les fans de rugby pourront bien sûr regarder les quatre matchs d’échauffement précédents en Afrique du Sud en direct sur Sky Sports Action jusqu’au lancement de la chaîne pop-up le 17 juillet. Il y aura une programmation étoilée pour guider les téléspectateurs tout au long de la visiter.

L’hôte Alex Payne sera rejoint par des légendes du jeu, dont l’ancien capitaine des Lions et du Pays de Galles Sam Warburton, le meilleur buteur irlandais Ronan O’Gara ainsi que les vainqueurs de la Coupe du monde d’Angleterre Will Greenwood et Maggie Alphonsi.

Le quadruple entraîneur des Lions Sir Ian McGeechan et Nigel Owens – l’arbitre le plus capé de tous les temps – ajouteront également leur expertise et leur analyse du studio, la journaliste Sarra Elgan sera sur le terrain en Afrique du Sud avec l’ancien ailier sud-africain Bryan Habana . Conor McNamara commentera chaque match du Tour pour compléter la programmation de Sky Sports.

Les garçons sont de retour dans le Fan Van

Avec la série jouée à huis clos et les supporters emblématiques des Lions incapables de se rendre en Afrique du Sud, l’ancienne légende des Lions Scott Quinnell sera le journaliste itinérant de Sky Sports du Sky Sports Fan Van présenté par Laithwaites alors qu’il voyage de long en large. du Royaume-Uni pour entendre les histoires de fans et d’anciens joueurs encourageant les tournées du Royaume-Uni.

Les fans des Lions peuvent s’attendre à du contenu quotidien sur les réseaux sociaux ainsi qu’à des diffusions en direct de pubs et de clubs de rugby à travers le pays.