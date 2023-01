Sky Sports restera le foyer du cricket ICC jusqu’en 2031 au Royaume-Uni et en Irlande | Nouvelles du cricket

Sky Sports restera le siège du cricket ICC (International Cricket Council) jusqu’en 2031 après que Sky a prolongé son partenariat, continuant à montrer les plus grands événements de cricket international pour les années à venir.

Le nouvel accord à long terme, à compter de 2024, signifie que Sky et NOW conservent les droits de diffusion et numériques ICC pour montrer tous les événements masculins et féminins au sommet du sport, y compris les Coupes du monde de cricket ICC et les Coupes du monde ICC T20 jusqu’au fin 2031.

Au cours du partenariat, il y aura à la fois un grand événement international masculin et féminin chaque année ainsi qu’une finale du championnat du monde de test tous les deux ans.

Suite au nouvel accord de Sky avec la BCE annoncé l’année dernière jusqu’à la fin de 2028, le nouvel accord, sous licence directe entre le diffuseur et l’ICC pour la première fois, réaffirme Sky comme le foyer à long terme du cricket au Royaume-Uni et en Irlande, diffusant 28 événements internationaux entre 2024 et 2031 à travers le cricket masculin, féminin et U19.

Cela comprend également au moins trois événements confirmés sur le sol britannique : la finale du championnat du monde de test ICC 2025, la Coupe du monde T20 féminine ICC 2026 et la Coupe du monde T20 masculine ICC 2030.

Le directeur général d’ICC, Geoff Allardice, a déclaré : “Nous sommes ravis de nous associer à Sky Sports jusqu’en 2031 en tant que siège du cricket d’ICC au Royaume-Uni et en Irlande.

“Pour la première fois, le partenariat sera une relation directe avec Sky Sports, ce qui nous offre des opportunités passionnantes de collaborations innovantes.

“Je suis convaincu que ce partenariat peut soutenir notre ambition à long terme d’attirer plus de joueurs et plus de fans dans le jeu.”

Jonathan Licht, directeur général de Sky Sports, a déclaré: “Avec plus de gens qui regardent le cricket au plus haut niveau après les succès masculins et féminins de l’Angleterre en 2017, 2019 et 2022, notre couverture primée s’efforce de donner aux fans de cricket l’expérience complète, avec tous l’action sur et en dehors du terrain.

“Ce nouveau partenariat direct avec l’ICC signifie que les téléspectateurs de Sky Sports au Royaume-Uni et en Irlande peuvent continuer à profiter de chaque balle, course, guichet et capture de chaque tournoi international pendant de nombreuses années à venir, et nous sommes tous extrêmement ravis de voir ce qui est en magasin.”

Le nouvel accord intervient alors que les événements ICC ont bénéficié d’une audience record au Royaume-Uni ces dernières années. La Coupe du monde de cricket masculin ICC 2019 a enregistré à ce jour l’audience moyenne la plus élevée pour un tournoi de cricket au Royaume-Uni et a attiré le plus haut pic jamais enregistré par la télévision britannique pour le cricket avec 8,8 millions de téléspectateurs, Sky partageant les droits de la finale avec Channel 4.

Pendant ce temps, la victoire de l’Angleterre sur le Pakistan lors de la finale de la Coupe du monde masculine T20 de l’ICC l’année dernière en Australie a été le match T20 le plus regardé jamais au Royaume-Uni après un partenariat similaire avec le diffuseur terrestre.

Le nouvel accord renforce également le calendrier des droits de cricket en direct de Sky, avec des compétitions telles que la Coupe du monde masculine ICC T20, la Coupe du monde masculine ICC, la Coupe du monde féminine ICC, le Championnat du monde de test ICC, la Coupe du monde masculine ICC U19 ODI et la Coupe du monde féminine ICC U19 T20. devrait rester sur Sky Sports jusqu’en 2031 au moins.

2023 est une année énorme pour le cricket sur Sky Sports, y compris la Coupe du monde féminine T20 ICC, la Coupe du monde masculine de cricket ICC, cinq Ashes Tests masculins et les Ashes féminins multiformats, y compris un test match de cinq jours, les hommes anglais accueillant l’Afrique du Sud, Irlande et Nouvelle-Zélande, Angleterre Femmes contre Sri Lanka, The Hundred, The Blast et plus encore.