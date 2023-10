Sky Sports a été nommé premier lauréat du Prix de la diversité dans les médias suite à un travail et un engagement révolutionnaires envers les Sud-Asiatiques britanniques dans le football, notamment la création de la première page d’index dédiée au sujet dans l’histoire des médias grand public.

La distinction sera remise à Sports aériens au Prix ​​des médias asiatiques 2023 lors d’une cérémonie scintillante qui a eu lieu au Manchester Deansgate Hilton vendredi soir.

Des gens de tous les horizons du football se réunissent pour célébrer le travail révolutionnaire de Sky Sports et son engagement envers les Sud-Asiatiques britanniques dans le football.



Le Prix ​​de la diversité dans les médias est décerné à une organisation qui a déployé des efforts concertés et véritables pour améliorer la représentation et produire un contenu diversifié à tous les niveaux.

Les Asian Media Awards ont salué la gamme de contenus diversifiés produits par Sky Sports, saluant son engagement à améliorer la représentation et la progression des groupes minoritaires et à faire une différence dans les communautés touchées par le racisme.

La page d’index elle-même est désormais l’initiative majeure la plus ancienne dans le domaine, à la fois dans les médias et dans le football, et constitue la plus grande archive des Sud-Asiatiques britanniques dans le football facilement accessible partout dans le monde.

Parallèlement au Prix de la diversité dans les médias, plusieurs journalistes de Sky Sports News et Sky News sont en lice pour d’autres prix lors de la cérémonie ; y compris Amrit Singh Mann, Saywah Mahmood et Um-E-Aymen Babar, qui ont tous été nominés pour le Prix du jeune journaliste exceptionnel.

Entre-temps, Dev Trehan et journaliste indépendant Sanny Rudravajhala ont été sélectionnés pour le titre de journaliste sportif de l’année. Ashna Hurynag de Sky News a également été nominé pour le rapport de l’année.

Plus d’Asiatiques du Sud dans le football

Jonathan Licht, directeur général de Sky Sports, a déclaré : « Ce prix témoigne du travail acharné, du talent et des brillants efforts collectifs au sein de l’entreprise et je suis absolument ravi pour les personnes impliquées.

“Être reconnu de cette manière comme une force motrice pour la diversité et l’inclusion dans les médias est un énorme progrès pour nous chez Sky Sports.

“Plus important encore, ce prix montre que le travail que nous accomplissons a un impact positif et significatif sur la communauté sud-asiatique britannique, tant en termes de médias que de football.”

Les Asian Media Awards ont été fondés en 2013 pour mettre en valeur le talent, le dynamisme et l’innovation, ainsi que pour reconnaître et récompenser l’excellence dans les médias.

Les finalistes des Asian Media Awards 2023 à travers Sky

Journaliste sportif de l’année :

Dev Trehan – Reporter et journaliste de football, Sky Sports News

Sanny Rudravajhala – Journaliste sportive indépendante, Sky Sports News

Jeune journaliste exceptionnel :

Amrit Singh Mann – Journaliste, Sky News

Saywah Mahmood – Journaliste de données, Sky News

Um-E-Aymen Babar – Journaliste sportif, Sky Sports News

Rapport de l’année :

Les Sud-Asiatiques britanniques dans le football

