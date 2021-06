Sky Sports remporte le BAFTA dans la catégorie Sport après que Michael Holding et Ebony Rainford-Brent appellent à la fin du racisme | Nouvelles de cricket

L’expert de Sky Sports, Michael Holding, a déclaré: « Le racisme est enseigné. Personne n’est né raciste. L’environnement dans lequel vous grandissez, la société dans laquelle vous vivez, encourage et enseigne le racisme. »

Sky Sports a remporté un prix BAFTA dans la catégorie Sport pour sa couverture en direct du premier test entre l’Angleterre et les Antilles en 2020.

En juillet dernier, l’équipe de production de Sky Sports Cricket a diffusé le premier grand événement sportif international depuis l’épidémie mondiale de COVID-19, établissant la norme de diffusion dans des sites bio-sécurisés à travers le monde.

Mais le programme a laissé un impact puissant avant qu’une seule balle ne soit lancée alors que les experts Michael Holding et Ebony Rainford-Brent se sont combinés pour exiger la fin du racisme institutionnalisé après le meurtre de George Floyd en Amérique.

Holding a déclaré: « Nous sommes tous des êtres humains, j’espère donc que les gens reconnaissent que le mouvement Black Lives Matter n’essaie pas de placer les Noirs au-dessus des Blancs ou au-dessus de quiconque. Tout est une question d’égalité.

« Quand les gens disent » toutes les vies comptent « ou » les vies blanches comptent « , s’il vous plaît, nous, les Noirs, savons que les vies blanches comptent. Je ne pense pas que vous sachiez que les vies noires comptent. »

Rainford-Brent a ajouté: « Ce ne peut pas être un » problème de personne noire « , ce doit être le problème de tout le monde. Nous devons vouloir une société représentative et soutenant des personnes d’horizons différents.

« C’est ce que c’est pour moi. Nous avons besoin de conversations honnêtes, d’opportunités et de personnes en position de pouvoir. Et ensuite, nous pourrons changer le paysage. »

Le couple a été rejoint dans une conversation de suivi par un autre expert, Nasser Hussain, qui a expliqué le rôle que l’éducation doit jouer pour que le racisme soit éradiqué – les commentaires de Holding ont gagné plus de six millions de vues sur Twitter.

Réagissant au succès des BAFTA, le directeur du cricket de Sky Sports, Bryan Henderson, a déclaré: « C’est tellement agréable qu’un travail aussi spécial ait reçu autant de reconnaissance.

« Cependant, rien de tout cela n’aurait été possible sans la bravoure et la force de caractère de Michael Holding et Ebony Rainford-Brent.

« Ce qui a commencé comme une réunion d’équipe pour discuter des événements tragiques du meurtre de George Floyd, s’est transformé en une vague d’émotion d’Ebony parlant de ses expériences de racisme dans la société et dans le cricket.

« Nous avons décidé sur-le-champ d’utiliser notre voix – la plate-forme de Sky Cricket – pour mettre en évidence l’injustice et, espérons-le, rendre le monde plus juste et faire du cricket un sport pour tous.

« Merci à Mikey et Ebony, deux personnes incroyables. Merci aussi à Rob Noonan, James Wilson, Tom Hart et Tom Basciano qui ont fait le VT. Et enfin merci à Ian Ward et Nasser Hussain pour leurs merveilleux seconds rôles à l’antenne. »

Sky Sports Cricket a remporté une rude concurrence dans la catégorie Sport de l’équipe Sky Sports F1 pour sa couverture du Grand Prix de Bahreïn.

Après 24 nominations, Sky a remporté un total de six BAFTA, dont une série dramatique pour Sky Original Sauve-moi aussi et programme de divertissement pour les arts du ciel Vie et comptines.

Plus tôt cette année, Sky Cricket a remporté le prix de la meilleure couverture d’événements télévisés/numériques en direct – avec Holding remportant le prix du meilleur expert – aux SJA Awards, tandis que l’équipe a également remporté le prix du meilleur programme lors des récents RTS Broadcast Awards.