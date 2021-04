Sky Sports soutient le boycott des médias sociaux par le football et la communauté sportive au sens large ce week-end.

Sky Sports ne publiera aucun contenu sportif sur ses chaînes sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat et Tik Tok pendant la durée de la période de boycott à partir de 15 heures le vendredi 30 avril jusqu’à 23 h 59 le lundi 3 mai.

Sky Sports soutient nos partenaires de football, de cricket et d’autres sports pour exhorter les entreprises de médias sociaux à faire plus pour éradiquer la haine en ligne et faire en sorte que les médias sociaux puissent être un lieu où les amateurs de sport peuvent discuter, débattre et consommer la meilleure action sportive sans discrimination ni abus.

Le partenariat de Sky avec Kick It Out est basé sur la lutte contre la discrimination et la promotion de l’inclusion, et notre action ce week-end démontre notre engagement clair et durable envers la cause.

Les chaînes de télévision Sky Sports, le site Web (skysports.com) et deux applications (l’application Sky Sports et l’application Sky Sports Scores) resteront les destinations de choix pour les amateurs de sport pour se tenir au courant de toutes les actions, scores et actualités sportives tout au long de ce parcours. week-end passionnant de sport.

Qui d’autre fait partie du boycott?

La FA, Premier League, EFL, FA Women’s Super League, FA Women’s Championship, PFA, LMA, PGMOL, Kick It Out et la FSA s’uniront pour le boycott de vendredi à lundi.

La FA écossaise, la Ligue écossaise de football professionnel, le football féminin écossais et la PFA Ecosse ont également confirmé la participation de clubs et d’organisations de football en Écosse.

Image:

L’action verra les clubs de football et les instances dirigeantes désactiver leurs comptes Facebook, Twitter et Instagram



Des organisations clés d’autres sports britanniques – telles que l’Angleterre et le Pays de Galles Cricket Board (ECB), la Premiership Rugby et la Lawn Tennis Association (LTA) – ont choisi de se joindre, tout comme d’autres diffuseurs, dont BT Sport et talkSPORT.

Une déclaration commune publiée samedi par toutes les organisations de football anglais participantes a déclaré: « En tant que collectif, le jeu reconnaît la portée et la valeur considérables des médias sociaux pour notre sport. La connectivité et l’accès aux supporters qui sont au cœur du football restent vitaux. .

« Cependant, le boycott montre que le football anglais se rassemble pour souligner que les entreprises de médias sociaux doivent faire plus pour éradiquer la haine en ligne, tout en soulignant l’importance d’éduquer les gens dans la lutte continue contre la discrimination.

« Boycotter le football de manière isolée n’éradiquera bien sûr pas le fléau des abus discriminatoires en ligne, mais cela démontrera que le jeu est prêt à prendre des mesures volontaires et proactives dans ce combat continu.

« Enfin, alors que le football prend position, nous exhortons le gouvernement britannique à veiller à ce que son projet de loi sur la sécurité en ligne introduise une législation forte pour rendre les entreprises de médias sociaux plus responsables de ce qui se passe sur leurs plates-formes, comme indiqué lors de la table ronde DCMS sur les abus en ligne plus tôt cette semaine. . «

Sky Sports News a contacté Facebook / Instagram, Snapchat, Tik Tok, Twitter et YouTube pour obtenir une réponse.

La haine ne nous arrêtera pas

Sky Sports s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débats exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.skysports.com/hatewontstopus

Si vous voyez une réponse à Sky Sports messages et / ou contenu avec une expression de haine sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la nationalité, de l’appartenance ethnique, du handicap, de la religion, de la sexualité, de l’âge ou de la classe, veuillez copier l’URL du message haineux ou capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.

Kick It Out signalant le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Kick It Out

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – qui travaille dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

www.kickitout.org