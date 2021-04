Sky Sports restera le siège de la Super League en direct en 2022 et 2023

Sky Sports a annoncé qu’il poursuivrait son accord de droits avec la Betfred Super League pendant deux saisons supplémentaires, portant le partenariat en cours à 28 ans.

Le nouvel accord permettra à Sky Sports de diffuser 66 matchs en direct exclusivement par saison, y compris le Dacia Magic Weekend, les barrages et la grande finale de la Super League Betfred. Il comprend également les droits pour Sky de montrer le World Club Challenge.

En tant que domicile de la Super League, Sky Sports aura le premier choix de matchs dans chacun des tours de saison régulière ainsi que le premier choix de chacune des semaines de barrages, ce qui signifie que les fans peuvent s’attendre à trouver les plus gros affrontements chaque semaine en direct. et exclusif.

Sky Sports travaillera également avec la Betfred Super League pour atteindre de nouveaux publics et rendra certains des matchs de cette saison disponibles via les plates-formes Sky gratuites.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre accord de droits avec la Betfred Super League jusqu’en 2023 », a déclaré le directeur général de Sky Sports, Rob Webster. «C’est la preuve de la qualité de la concurrence et de notre couverture qui voit notre partenariat aller au-delà d’un quart de siècle.

« La Betfred Super League continue de produire des drames fantastiques sur le terrain et constitue un élément essentiel de notre offre aux clients de Sky Sports. Nous sommes impatients de proposer à nos téléspectateurs d’autres moments magiques de la compétition dans les années à venir. »

La poursuite de l’accord sur les droits de la Super League Betfred ajoute à une multitude d’actions sportives de haut niveau sur Sky Sports. Parmi les autres événements phares de 2021, citons l’édition inaugurale de The Hundred, The British & Irish Lions Tour en Afrique du Sud, la Ryder Cup et toutes les courses en direct exclusivement de la saison de F1 2021.

« C’est formidable de pouvoir étendre notre excellent partenariat avec Sky Sports », a déclaré le président exécutif de la Super League, Ken Davy.

«Sky est avec nous depuis le début de la compétition, en 1996, et fait maintenant partie intégrante de la famille Betfred Super League. Ensemble, notre partenariat a permis à la Betfred Super League d’atteindre des records d’audience ces dernières années.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration tout au long de la pandémie actuelle et à chaque étape de la façon dont Sky a été extrêmement favorable. Ensemble, nous avons réussi à offrir aux fans une couverture exceptionnelle pendant ces périodes sans précédent.

« Nous sommes vraiment reconnaissants pour la couverture complète de la Super League Betfred de Sky Sports, qui a capturé autant de moments emblématiques pendant plus de 25 ans. Leur couverture de l’incroyable tentative de dernière minute de Jack Welsby pour remporter la grande finale de la Super League Betfred 2020 pour St Helens restera dans la mémoire des fans pendant de nombreuses années.

« La Super League a hâte de travailler avec Sky Sports sur l’opportunité passionnante du free-to-air, d’élargir notre audience et de permettre à plus de fans que jamais de voir notre grand match. »