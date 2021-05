Sky Sports présentera Surrey vs Middlesex dans le championnat du comté alors que les foules reviennent à Kia Oval | Nouvelles de cricket

Ollie Pope espère continuer sa bonne forme pour Surrey lors de son dernier match avant de rejoindre l’Angleterre

Le match de championnat LV = Insurance County de cette semaine entre Surrey et Middlesex sera diffusé en direct sur Sky Sports à partir de jeudi alors que la foule reviendra à The Kia Oval!

Les deux équipes ont besoin d’une victoire avec Surrey actuellement quatrième du groupe 2 et à la recherche d’une poussée tardive pour se classer parmi les deux premiers et une place dans la division 1 plus tard cet été, tandis que Middlesex est cinquième, à seulement quatre points au-dessus du côté inférieur du Leicestershire, après cinq défaites lors de leurs six premiers matchs.

Le match sera la dernière chance pour un certain nombre de stars anglaises de perfectionner leurs compétences avant de rejoindre l’équipe de test pour la série de deux matchs contre la Nouvelle-Zélande début juin, avec Rory Burns, Ollie Pope et Ben Foakes qui devraient le faire. être dans le Surrey XI.

Ils devraient être testés par une impressionnante attaque de couture Middlesex mettant en vedette Tim Murtagh, Ethan Bamber et James Harris, qui ont fait de leur mieux pour garder l’équipe compétitive malgré une équipe de frappeurs chancelante.

Surrey contre Middlesex Vivre de

Les experts de Sky Sports Mike Atherton, Nasser Hussain, Rob Key, Mark Butcher et Ebony Rainford-Brent ainsi que l’ancien spinner anglais Robert Croft seront dans la boîte de commentaires pendant les quatre jours pour fournir une analyse d’expert.

Nous entendrons également le pape batteur de Surrey et d’Angleterre dans la préparation du premier jour.

Regardez le match LV = County Championship Group 2 entre Glamorgan et Yorkshire en direct sur Sky Sports Cricket; la couverture commence à 10h30 le jeudi.