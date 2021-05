Sky Sports présentera le choc du championnat du comté entre Middlesex et Gloucestershire | Nouvelles de cricket

1:09



Michael Atherton discute de Sky Sports Cricket diffusant en direct le flux du championnat du comté de Middlesex vs Gloucestershire

Le match de championnat LV = County de cette semaine entre Middlesex et Gloucestershire sera diffusé en direct sur Sky Sports à partir de jeudi.

Le match de quatre jours à Lord’s voit les leaders du Gloucestershire chercher à prolonger leur avance en tête du groupe 2 alors qu’ils affrontent Middlesex, cinquième, qui n’a remporté qu’un de ses quatre matchs cette saison, perdant les trois autres.

Pendant ce temps, le Gloucestershire est invaincu et entre dans le match plein de confiance après avoir remporté une mémorable victoire à quatre guichets sur le Leicestershire la dernière fois, chassant 348 pour assurer leur troisième victoire de la campagne.

Sky Sports aidera et ajoutera à la couverture régulière du flux Middlesex CCC avec Mike Atherton, Nasser Hussain, Rob Key et Ian Ward rejoignant Adam Collins et Matt Floyd pour fournir des commentaires et des analyses d’experts.

« Le championnat a été formidable », a déclaré Atherton à Sky Sports. « Ces jours-ci, avec les merveilles de la technologie moderne, tous les comtés diffusent leurs matchs afin que tout le monde puisse regarder un flux de comté.

Championnat du comté de cricket en direct Vivre de

«Nous allons prendre l’un de ces flux – le flux à domicile de Middlesex contre Gloucestershire à Lord’s. Nous sommes dans un nouveau type de système de conférence cette année qui mène à un système divisionnaire en septembre.

« Nous avons vu beaucoup de jeux intéressants, beaucoup de cricket génial, de bons scénarios ainsi que des joueurs qui reprennent la forme comme le jeune Haseeb Hameed au Nottinghamshire. Il se passe beaucoup de choses et les streams ont été formidables, alors croisez les doigts pour le temps sec. les quatre jours à partir de jeudi!

« Le Gloucestershire va très bien, il mène le Groupe 2, Middlesex pas très bien mais j’espère que nous aurons un bon match. »