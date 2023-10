Sky Sports News fête ses 25 ans : depuis le début – un témoignage oculaire | Actualités Actualités

Sky Sports News a été lancé il y a 25 ans – de gauche à droite Dave Clark, Carrie Frais, Kelly Cates, Clare Tomlinson, Julian Waters et (devant) Mike Wedderburn

Londres, printemps 1998. À des millions de kilomètres et maintenant il y a plus de 25 ans. Un diplômé en journalisme de 21 ans, déterminé à démarrer sa carrière, arrive pour son premier jour de travail chez Sky Sports.

Son manque d’expérience en matière de radiodiffusion transparaissait par tous les pores – mais son soulagement et sa joie de se lancer dans quelque chose – n’importe quoi – dans le journalisme sportif l’ont poussé au-delà de la nervosité et de la perplexité.

Ce diplômé, c’était moi – mais cette histoire ne parle pas de moi… c’est de l’aventure qui a commencé quelques mois plus tard et qui se poursuit depuis.

Presque aussitôt que je suis arrivé et que j’ai commencé à travailler sur une émission quotidienne de bulletins sportifs de 30 minutes intitulée Sports Centre, les questions de mon entourage ont commencé : « Que pensez-vous de l’idée de cette nouvelle chaîne ? … « Pensez-vous qu’il a une chance ? » … « Est-ce que quelqu’un regardera l’actualité sportive 24h/24 et 7j/7 ? »

La vérité, c’est que je n’avais aucune idée de ce dont ils parlaient. Jusqu’à présent, aucune chaîne d’information sportive n’avait été mentionnée – et je me concentrais simplement sur la compréhension de tout ce qui m’entourait. Une fois que j’ai commencé à poser des questions, les rumeurs se sont confirmées : une chaîne d’information sportive 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 était en vue. Vous n’aviez jamais rien vu de tel auparavant, car il n’y avait rien de tel auparavant – certainement pas au Royaume-Uni.

S’inspirant de la couverture médiatique totale du sport aux États-Unis, la décision a été prise pour satisfaire l’appétit croissant des supporters. Matchday était toujours reconnu comme le centre de l’univers, mais les espaces intermédiaires étaient vastes et vacants. Il n’était tout simplement pas possible de vérifier le téléphone toutes les 10 minutes pour obtenir des informations – si vous aviez un téléphone, c’était pour les appels ou les SMS. WhatsApp n’existait pas. Internet était encore en train de prendre vie – et pour le prouver, seul un ordinateur sur quatre dans les bureaux de Sky Sports y avait accès à l’époque. Histoire vraie.

Studio d’information Sky Sports 1998

Si vous vouliez des informations sportives, vous allumiez la télévision ou la radio et attendiez la toute fin des informations principales dans l’espoir qu’elles durent quelques minutes. Vous êtes allé au télétexte (demandez à vos aînés), ou vous avez acheté un journal le lendemain matin. Et c’était tout. Mais c’était sur le point de changer.

Les personnes choisies pour diriger cette nouvelle aventure travaillaient déjà chez Sky. Il s’agissait d’Andy Cairns, un producteur expérimenté de Sky News (et ancien journaliste – nous en avons vu la preuve !) et de Karen Willmington, une réalisatrice et manager de télévision extrêmement talentueuse et pionnière. Ils ont transformé leurs idées en actions et ont fait bouger les choses, et ils ont tout fait avec un soutien considérable de la part d’en haut. Il y avait aussi beaucoup de sceptiques dans l’ombre, déterminés que cela ne pouvait pas fonctionner et ne fonctionnerait pas.

La vision de Cairns était large et profonde, mais elle revenait toujours à un principe central : nous allons nous connecter avec les fans de sport et raconter des histoires mieux que quiconque. Si vous vouliez découvrir ce qui se passait, vous alliez venir nous voir. C’était votre maison d’actualités sportives.

Cela sonnait bien – mais tant de choses font office de déclaration. Pour que cela se réalise, il fallait une bonne équipe de production, des journalistes, des rédacteurs en chef, des monteurs d’images, des présentateurs et des réalisateurs.

Une semaine avant la diffusion de Sky Sports News, Paolo Di Canio a bousculé un arbitre Paul Alcock…

Une vaste campagne de recrutement a vu l’arrivée de nouveaux collègues tout au long de l’été 1998 – et après seulement trois mois, je n’étais plus le petit nouveau. Même pas proche ! Lorsque des gens arrivent, il est impossible de savoir s’ils pourraient jouer un rôle important dans votre vie, sans parler de votre carrière – mais c’est exactement ce qui s’est passé.

Vous connaîtrez de nombreux noms de cette époque : Kelly Cates, Mike Wedderburn, Dave Clark, Rob Wotton, Julian Waters, Clare Tomlinson, David Jones. Pour chacun d’entre eux, imaginez 10 autres coulisses dont vous n’avez jamais entendu parler ou vu. Il s’agissait de gens qui travaillaient tard dans la nuit ou se levaient au milieu de la nuit pour y parvenir.

Tous ont joué leur rôle dans la construction de quelque chose de nouveau et de différent alors que nous nous installions dans un studio nouvellement construit, baptisé Sky Sports Dome. Il n’avait pas la forme d’un dôme, mais ce n’est pas important pour le moment.

Au fur et à mesure que les plans avançaient, un été de répétitions a montré à quel point il nous restait de travail – mais cela a également révélé qu’il y avait un réel potentiel. Tout d’un coup, une date de lancement a été avancée : le 2 octobre 1998. Cela se produisait. Cela se passait vraiment.

Ce matin-là, à 7 heures du matin, le feu rouge s’est allumé et Mike Wedderburn a été invité à prononcer les premiers mots de la chaîne aux côtés de Kelly Cates. Depuis, la chaîne n’a pas arrêté d’émettre – et les deux présentateurs restent encore aujourd’hui chez Sky Sports.

Le rappel constant que les histoires étaient tout résonnait à toutes les oreilles. Et quelles histoires nous avons eues. Au moment où nous passions à l’antenne, la Premier League en était à sa septième saison. La rivalité Manchester United-Arsenal éclatait comme jamais auparavant. Roy Keane et Patrick Vieira étaient de brillants joueurs, mais leurs combats nous ont offert un récit vraiment exceptionnel.

Une semaine avant notre diffusion, Paolo Di Canio avait bousculé un arbitre. Quatre mois plus tard, le manager anglais de l’époque avait été démis de ses fonctions pour avoir fait des commentaires controversés sur la réincarnation. En sept mois, Manchester United était entré dans l’histoire en remportant un triplé. Encore une fois, cela se produisait. Toute la journée, chaque jour, cela se produisait.

L’enthousiasme et le talent faisaient avancer les choses – et tout d’un coup, la chaîne semblait être partout. L’un de nos journalistes est revenu au bureau après avoir été à West Ham et était rayonnant : « Harry Redknapp nous a accueillis dans son bureau ! »

Ce qui a suivi, ce sont des années de construction, d’efforts, d’apprentissage et de sacrifices – mais aussi de réussite, de plaisir, d’amitiés et de souvenirs. Cela peut sembler un peu une carte de vœux, mais c’est un anniversaire, après tout.

Joyeux 25 à Sky Sports News et à tous ceux qui ont joué et continuent de jouer leur rôle.