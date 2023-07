Sky Sports lance le « New Focus Fund » pour fournir un contenu nouveau et diversifié | Nouvelles du football

Sky Sports est à la recherche de nouvelles idées fraîches de la part de divers créateurs de contenu et de sociétés de production indépendantes.

Si vous êtes passionné par le sport et la narration et que vous avez un programme passionnant, un podcast, un vodcast ou une idée sociale que vous pensez que Sky Sports devrait créer, nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Envoyez-nous les idées de contenu tu penses qu’il nous manque. Quelles sont les histoires et les talents qui, selon vous, ne sont pas actuellement présentés sur Sky Sports ? Qu’il s’agisse d’une nouvelle émission de divertissement sportif ou du prochain grand vodcast ou podcast sportif, nous recherchons des récits sportifs captivants racontés d’une nouvelle manière ou via une nouvelle approche numérique ou sociale.

Le Sky Sports New Focus Fund offrira :

Il s’agit d’une opportunité vraiment excitante pour divers indépendants dirigés et créateurs de contenu talentueux d’aider à façonner l’avenir de Sky Sports.

Critère

Les candidats doivent envoyer une description de première ligne pour leur idée. Cela devrait être quelques paragraphes (max 250 mots) décrivant ce qu’est l’idée, pour quelle plate-forme cela fonctionnerait et pourquoi Sky Sports devrait le faire.

Toutes les idées – qu’il s’agisse d’une émission de divertissement sportif, d’un concept social, d’un vodcast ou d’un podcast, ou d’un documentaire – doivent avoir le sport au cœur.

Nous accueillons les candidatures écrites et vidéo (d’une durée maximale de deux minutes).

Pour postuler, merci de compléter ce formulaire. Les candidatures se clôturent à 23h59 le vendredi 28 juillet.

Les candidats retenus seront informés en août.

C’est pour qui?

Le New Focus Fund est ouvert aux créateurs de contenu individuels et aux sociétés de production indépendantes. Nous encourageons les candidatures de groupes sous-représentés, y compris ceux d’origine noire, asiatique ou minoritaire, les personnes handicapées et les membres de la communauté LGBTQ+.

Les candidats retenus auront la possibilité de participer à un programme de développement de 12 semaines, en partenariat avec des contacts clés de Sky Sports, de septembre à novembre 2023. Les présentations finales réussies seront développées et publiées sur les plateformes pertinentes de Sky Sports en 2024.

Pour plus d’informations ou si vous avez des questions sur le fonds ou votre candidature, veuillez envoyer un e-mail à : [email protected]

Sky Sports New Focus Fund existe pour aider à éliminer les obstacles à l’entrée des talents créatifs et à créer des opportunités plus équitables. Le fonds fait partie de l’engagement plus large de Sky de 30 millions de livres sterling pour lutter contre l’injustice raciale.

Avis de confidentialité de Sky pour le nouveau fonds Focus