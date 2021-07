Sky Sports et le groupe LEGO® établissent un nouveau partenariat avec The Hundred | Nouvelles de cricket

1:00



Rejoignez Freddie Flintoff et Ebony Rainford-Brent et leurs amis LEGO© alors qu’ils vous présentent The Hundred !

Ce sera un été à succès !

Sky Sports, The Hundred et The LEGO® Group se sont associés avant la nouvelle compétition de 100 balles de cet été avec des figurines LEGO® de joueurs et de présentateurs créées pour présenter le nouveau format.

Des versions LEGO® d’Andrew Flintoff et d’Ebony Rainford-Brent de Sky Sports, ainsi que des joueurs de cricket dont Ben Stokes, Heather Knight, Moeen Ali et Kate Cross ont joué dans une vidéo expliquant les règles de The Hundred.

Pendant la compétition, les joueurs seront mis au défi de mettre leurs compétences de construction LEGO® à l’épreuve avec l’aide de créateurs de contenu issus du programme The Hundred Rising.

The Hundred commence par un match féminin entre Oval Invincibles et Manchester Originals au Kia Oval le mercredi 21 juillet, la compétition masculine commençant un jour plus tard au même endroit.

Sky Sports diffusera les 68 matchs en direct – 34 féminins et 34 masculins – tandis que tous les matchs féminins et un nombre important de matchs masculins seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube de Sky Cricket.

Rainford-Brent a déclaré : « Ce partenariat avec Sky, le groupe LEGO® et The Hundred est tellement cool.

« Nous voulons aider encore plus d’enfants à tomber amoureux de notre grand jeu et travailler avec un partenaire comme le groupe LEGO® est un moyen fantastique d’y parvenir.

« La vidéo donne un premier aperçu du plaisir que chaque match de The Hundred sera sur Sky Sports et j’ai hâte de voir ce que les équipes elles-mêmes parviennent à créer et à construire pendant la compétition. »

Knight, qui sera le capitaine de London Spirit dans The Hundred, a ajouté : « Qui ne serait pas ravi de voir une figurine LEGO® d’eux-mêmes prendre vie !

« Tout le monde se souvient d’avoir joué avec des briques LEGO® quand il était enfant, donc c’est plutôt cool de le voir s’associer au cricket. J’ai hâte de sortir sur le terrain pour The Hundred cet été et ce partenariat le rend encore plus excitant. »

Pour plus d’informations sur The Hundred ou pour les billets, rendez-vous sur www.thehundred.com. Les prix des billets hâtifs seront disponibles jusqu’au 23 juin.