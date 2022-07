Sky Sports et la BCE prolongent leur partenariat jusqu’en 2028 dans un nouvel accord de quatre ans | Nouvelles du cricket

Sky Sports restera le foyer du cricket anglais jusqu’en 2028, après avoir annoncé une prolongation du partenariat avec la BCE

Sports du ciel et la BCE ont prolongé leur partenariat jusqu’à la fin de 2028, avec plus de cricket en direct à diffuser que jamais auparavant.

Sports du ciel et l’England and Wales Cricket Board (ECB) peuvent confirmer la nouvelle extension de leur partenariat stratégique – un partenariat dépassant maintenant 30 ans – qui verra plus de cricket en direct sur Sports du cieldavantage sur la télévision gratuite et des investissements accrus pour aider à développer le jeu et attirer davantage de personnes.

La prolongation de quatre ans s’étend de début 2025 à fin 2028 et comprend :

90 heures supplémentaires de cricket en direct garanties à la télévision chaque année.

Plus de cricket féminin que jamais.

Couverture de The Hundred prolongée jusqu’en 2028.

Proéminence accrue pour le Vitality Blast, y compris plus de jeux en direct.

Poursuite des investissements dans le cricket de base, notamment par le biais du programme Dynamos Cricket.

L’investissement de Sky finance également des initiatives permettant aux enfants de tous horizons de prendre une batte et une balle, de développer le cricket des femmes et des filles et de réduire les obstacles à la participation, ainsi que de soutenir un jeu national florissant et des équipes anglaises performantes.

Le nouvel accord étend le partenariat entre la BCE et Sports du ciel à plus de 30 ans et couvre le cricket international et national à domicile.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la cinquième journée du cinquième test à Edgbaston alors que l’Angleterre a remporté une étonnante victoire à sept guichets contre l’Inde Faits saillants de la cinquième journée du cinquième test à Edgbaston alors que l’Angleterre a remporté une étonnante victoire à sept guichets contre l’Inde

L’accord actuel de cinq ans, qui a débuté en 2020, a connu une énorme croissance du visionnage de cricket sur Sports du ciella récente série de tests masculins contre la Nouvelle-Zélande et la série 2020 contre les Antilles étant les deux séries les plus regardées jamais enregistrées – en dehors des Cendres 2019.

Dans l’ensemble, 134 millions d’heures supplémentaires de cricket en direct ont été regardées en 2021 par rapport à 2017, tandis qu’un nouveau record de 14 millions de personnes a joué, assisté ou suivi le cricket en 2021, soit une augmentation de trois millions depuis 2019.

La récente victoire de l’Angleterre dans la série Test contre la Nouvelle-Zélande sur Sky Sports est l’une des deux séries les plus regardées jamais enregistrées

En tant que partenaire stratégique clé du cricket anglais, Sports du ciel a démontré un profond engagement envers la vision Inspiring Generations de l’ECB pour développer le cricket et inspirer plus d’enfants à prendre une batte et une balle.

Cela a inclus le financement de 10 000 places gratuites pour les enfants qui, autrement, n’auraient peut-être pas la chance d’essayer le jeu via le programme Sky Dynamos Intros.

Sports du ciel a également joué un rôle clé dans le développement de The Hundred, travaillant main dans la main avec la BCE pour engager des millions de personnes dans le cricket pour la première fois l’année dernière – dont beaucoup, les données diffusées le montrent maintenant, ont continué à échantillonner autres formes de jeu.

Depuis 2017, l’investissement de Sky a permis d’investir près de 250 millions de livres sterling dans le cricket récréatif, avec 300 000 enfants participant aux programmes nationaux de la BCE, plus de 4 500 subventions accordées aux clubs pour des installations nouvelles ou améliorées, et plus de 400 nouvelles équipes de filles et 300 nouvelles équipes féminines en cours de constitution depuis 2019.

Dans le cadre de l’extension, le cricket féminin d’Angleterre aura un engagement défini pour la première fois

L’investissement de Sky – dont la couverture a conduit à 17 récompenses majeures de l’industrie de la diffusion, dont 3 BAFTA – a également été essentiel pour fournir pour la première fois des contrats professionnels au cricket féminin national, soutenant des initiatives locales visant à rendre le cricket plus inclusif, assurant la survie financière du jeu. à travers la pandémie et permettant aux équipes anglaises de réussir.

Il a été essentiel à de nombreuses améliorations des normes de jeu au fil des ans, de l’introduction de contrats centraux pour les joueurs masculins et féminins à la mise en place des bonnes structures de soutien pour constituer des équipes gagnantes.

Dans le cadre de l’extension du partenariat, pour la première fois, le cricket féminin d’Angleterre aura un engagement défini, y compris deux IT20 gratuits. Cela représente un pas en avant dans la commercialisation du cricket féminin et jette les bases de la croissance future du jeu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez le meilleur de l’incroyable coup d’Emma Lamb alors qu’elle marquait un premier siècle ODI lors de sa troisième apparition seulement Regardez le meilleur de l’incroyable coup d’Emma Lamb alors qu’elle marquait un premier siècle ODI lors de sa troisième apparition seulement

Le partenariat offrira une plus grande visibilité à Vitality Blast que jamais auparavant, avec au moins 50% de matchs de groupe supplémentaires diffusés chaque saison et un match par tour diffusé en direct gratuitement sur Sky Sports Cricket YouTube.

L’accord étend également la couverture de The Hundred jusqu’en 2028, avec un minimum de huit matchs féminins confirmés à la télévision terrestre, contre un minimum de deux dans l’accord précédent.

Stephen van Rooyen, vice-président exécutif et PDG de Sky pour le Royaume-Uni et l’Europe a déclaré: “C’est une période passionnante pour le cricket anglais et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat long et fructueux avec la BCE. Ensemble, nous continuerons à aider à développer le jeu tout en stimulant la participation au sport des enfants de tous horizons grâce à des initiatives comme nos Dynamos Cricket Intros.

“A l’écran, nous continuerons à repousser les limites de notre couverture gagnante des BAFTA, apportant Sports du ciel téléspectateurs encore plus d’action en direct à partir de 2025 – y compris plus de cricket féminin que jamais auparavant – avec des internationaux masculins et féminins d’Angleterre et du cricket national. L’investissement de Sky au cours des 30 dernières années a contribué à beaucoup de succès sur le terrain, et nous espérons être à l’avant-garde de bien d’autres à venir.”

Clare Connor, directrice générale par intérim de la BCEa ajouté: “Sky est un partenaire fantastique pour le cricket depuis plus de 30 ans. Leur couverture de diffusion est à juste titre saluée comme la meilleure au monde, mais plus important encore, nous avons un engagement commun à développer le sport et à investir dans plus d’opportunités non seulement pour que les gens regardent et suivent le cricket sous toutes ses formes, mais aussi pour ramasser une batte et une balle.

“Grâce à Sky et au soutien d’autres partenaires, nous avons vu un nombre record de 14 millions de personnes jouer, assister ou suivre le cricket en 2021. Cette année seulement, 10 000 enfants auront la chance de goûter gratuitement au cricket grâce à Sky Dynamos Intros, tandis que beaucoup, beaucoup plus bénéficieront d’installations et d’opportunités de jouer qui ne sont possibles que grâce à l’investissement de Sky. Cela montre que ce modèle de droits médias fonctionne, et nous sommes très reconnaissants du soutien continu de Sky.

“Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le jeu au sens large et nos comtés de première classe pour convenir de ce nouvel accord avec Sky, qui verra plus de cricket féminin et masculin en direct sur Sky et également plus sur la télévision gratuite. J’aimerais pour exprimer nos remerciements aux présidents de comté de première classe, à toutes les équipes Sky impliquées et aux collègues de l’ECB, dont Tony Singh et Tom Harrison, qui ont joué un rôle central dans l’obtention de ce résultat exceptionnel pour le cricket.

“Nos valeurs et notre vision partagées avec Sky rendront le cricket accessible à encore plus de personnes au cours des années à venir et utiliseront le pouvoir du sport pour inspirer la prochaine génération, tout en sauvegardant les merveilleuses traditions qui sont un élément si essentiel de notre jeu.”