Sky Sports et Fanatics lancent une nouvelle boutique en ligne permettant aux fans d’acheter des produits de la Premier League, de la Formule 1, de la NFL et de la NBA | Nouvelles du football

Les fans pourront acheter des articles de sport sous licence directement auprès des chaînes détenues et exploitées par Sky Sports dans le cadre d’un nouveau partenariat avec Fanatics.

La nouvelle boutique de marchandises en ligne est une première pour Sky Sports, ainsi que le premier partenariat de Fanatics avec un diffuseur européen, et permettra aux fans d’accéder à la gamme de produits sous licence de Fanatics, leader de l’industrie, de plus de 900 des plus grandes organisations sportives telles que Premier Football de ligue, Formule 1, NFL, NBA, cricket et plus encore.

Les fans pourront acheter des produits via shop.skysports.com.

Dans le cadre de l’accord, Fanatics aura également la possibilité de créer des produits de marque Sky Sports à l’avenir.

S’exprimant sur le lancement de la nouvelle entreprise, Yath Gangakumaran, directeur commercial chez Sky Sports, a déclaré : « Nous sommes fiers de pouvoir annoncer cette nouvelle plateforme de commerce électronique dans le cadre de notre écosystème numérique, alors que Sky Sports continue de stimuler les innovations. qui offrent la meilleure expérience possible aux fans de sport.

« Fanatics est un leader mondial établi dans ce domaine, et en tant que partenaires, notre expertise combinée nous permettra d’offrir une expérience de pointe et transparente. »

Image:

Liverpool a déjà dévoilé son nouveau kit pour 2023/24





Matthew Primack, vice-président senior pour les affaires commerciales internationales et le développement chez Fanatics, a également déclaré : « Fanatics est fier de s’associer à Sky Sports et de permettre l’entrée de Sky Sports sur le marché des articles de sport sous licence.

« Ce lancement marque une étape importante pour Sky, les fanatiques et les fans de sport plus largement, car il comblera l’écart entre les fans qui regardent le sport et qui souhaitent accéder à des produits, grâce auxquels ils peuvent démontrer leur allégeance à leurs kits et couleurs d’équipe préférés, sur le moment.

« Au fil des ans, Sky Sports s’est bâti une réputation mondiale de leader de l’industrie de la diffusion sportive, toujours prêt à innover et à repousser les limites pour améliorer l’expérience des fans dans un large éventail de sports – des valeurs qui correspondent étroitement aux nôtres.

« Ce partenariat passionnant rassemble notre expertise collective pour offrir une expérience améliorée aux fans de sport à travers le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie en offrant l’accès à l’une des plus larges gammes d’articles de sport sous licence disponibles n’importe où. »