Sky Sports diffusera en direct chaque match de Super League dans le cadre d’un nouvel accord historique de droits télévisuels de trois ans | Actualités de la Ligue de Rugby

Sky Sports a conclu un nouvel accord de trois ans pour diffuser la Super League

Sky Sports diffusera chaque match de Betfred Super League en direct pour la première fois à partir de la saison prochaine dans le cadre d’un nouvel accord de droits historique de trois ans.

Le nouvel accord prolonge le partenariat de Sky Sports avec la Super League au-delà de 30 ans.

Dans le cadre de cet accord, Sky Sports diffusera en direct les six matchs de chaque tour de Super League, totalisant environ 170 matchs chaque année sur les chaînes et plateformes Sky Sports. Cela comprendra les rencontres du Magic Weekend, les séries éliminatoires et les trois grandes finales – hommes, femmes et fauteuil roulant.

Cet investissement signifie également que les arbitres vidéo seront désormais présents dans tous les matches de Super League, apportant ainsi une cohérence et une intégrité accrues au sport.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jenna Brooks et Megan Wellens sont sur le terrain à Old Trafford pour préparer la grande finale de la Super League entre Wigan Warriors et Catalans Dragons. Jenna Brooks et Megan Wellens sont sur le terrain à Old Trafford pour préparer la grande finale de la Super League entre Wigan Warriors et Catalans Dragons.

Jonathan Licht, directeur général de Sky Sports, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de notre relation de longue date avec la Super League et ravis de prolonger notre partenariat au-delà de trois décennies grâce à cet accord.

« Cela a été une saison exceptionnelle et nous sommes ravis qu’à partir de la saison prochaine, chaque essai, tacle et passe de chaque match seront retransmis en direct sur les plateformes Sky – une première pour ce sport.

» Parallèlement à notre engagement envers le football féminin et en fauteuil roulant, nous sommes ravis que les fans puissent profiter de l’offre la plus complète de l’histoire de ce sport. «

RL Commercial conserve la capacité d’attirer de nouveaux téléspectateurs grâce à la poursuite des opportunités de diffusion en clair, ainsi qu’à travers une plate-forme de streaming dédiée appartenant à la Super League – avec de plus amples détails à confirmer au cours de l’automne.

Dans le cadre du projet Reimagining Rugby League développé grâce au partenariat stratégique avec IMG, l’adhésion à la Super League masculine sera déterminée par un nouveau système de notation à partir de 2025.

Rhodri Jones, directeur général commercial de RL, a déclaré : « Le partenariat de la Super League avec Sky Sports a constamment évolué depuis le lancement de la compétition en 1996, et nous sommes ravis d’avoir confirmé cette extension significative qui renforcera ce partenariat, ainsi que la Super League elle-même », à un nouveau niveau.

« Le timing est parfait pour un accord de ce type après une saison aussi excitante et compétitive, soulignant la véritable profondeur de la compétition, et alors que la Rugby League se lance dans une nouvelle ère passionnante grâce à notre partenariat stratégique avec IMG.

« Sky Sports partage également notre optimisme quant au potentiel de croissance des Super Leagues féminines et en fauteuil roulant au cours des trois prochaines années, elles constituent donc également une partie importante du nouvel accord. »

En plus des matchs en direct, les fans de la Super League peuvent se connecter à Sky Sports pour une gamme de programmes de soutien, y compris des interviews et des reportages, et peuvent rester informés de toutes les dernières nouvelles de la Rugby League sur les chaînes de Sky Sports sur les réseaux sociaux, SkySports.com et Actualités Sky Sports.