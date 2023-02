Sky Sports dévoile la couverture de la Super League féminine 2023 | La grande finale de la Super League en fauteuil roulant sera diffusée en direct | Actualités de la Ligue de Rugby

Les champions en titre Leeds Rhinos et les détenteurs de la Challenge Cup St Helens s’affrontent dans l’un des matchs en direct de la Super League féminine de Sky Sports en 2023

Sky Sports a annoncé sa couverture en direct de la saison de la Super League féminine Betfred en 2023, y compris trois matchs de saison régulière, les barrages et la grande finale.

La grande finale de la Betfred Wheelchair Super League reviendra également sur les écrans pour la troisième année consécutive, Sports du ciel la maison des trois grandes finales en 2023.

La nouvelle a été confirmée lors du lancement de la saison de Super League au Musée des sciences et de l’industrie, où des représentants des compétitions féminines et en fauteuil roulant ont rejoint ceux des 12 équipes masculines.

Le meilleur de l'action de la grande finale de la Super League féminine de Betfred 2022 entre Leeds Rhinos et York City Knights.

“C’est formidable de voir les compétitions de la Super League féminine et en fauteuil roulant incluses au lancement de la saison et cela témoigne des progrès que le sport constate”, a déclaré June Fairhurst, productrice senior chez Sports du ciela dit.

“Chez Sky Sports, nous sommes impatients de présenter davantage de ce que le sport a de mieux à offrir dans la Super League féminine et en fauteuil roulant et espérons que plus de gens seront inspirés pour ramasser une balle par notre couverture de ces compétitions.”

Sports du ciel‘ La couverture en direct de la BWSL démarre avec le premier match de la saison le dimanche de Pâques à Headingley avec un match revanche de la Grande Finale de l’année dernière alors que les Rhinos de Leeds affrontent York Valkyrie avant l’affrontement masculin avec Huddersfield Giants.

Les Rhinos sont également en action le vendredi 26 mai dans un autre match double lorsque les équipes féminine et masculine affronteront St Helens à domicile.

Faits saillants de la grande finale de la Super League en fauteuil roulant Betfred 2022 entre les Rhinos de Leeds et les Panthers de Halifax.

Les Saints, vainqueurs de la Betfred Women’s Challenge Cup en 2022, accueilleront ensuite York au Totally Wicked Stadium le vendredi 28 juillet, suivi des barrages après la fin de la saison régulière.

La grande finale de la Super League féminine aura lieu le week-end des 7 et 8 octobre, le lieu et l’heure du coup d’envoi restant à confirmer.

La date, l’heure et le lieu de la grande finale de la Super League en fauteuil roulant doivent encore être confirmés, mais elle bénéficiera à nouveau d’une large couverture en direct sur Sports du ciel.

Leeds a remporté le titre pour la première fois en 2021 avant d’être battu par les Panthers d’Halifax à Manchester l’année dernière – et les Rhinos et les Panthers seront à nouveau favoris pour disputer la Grande Finale en 2023, lorsque la saison en fauteuil roulant débutera en avril.

Calendrier des rencontres BWSL en direct de Sky Sports en 2023

dim. 9 avr. – Leeds Rhinos contre York Valkyrie (à confirmer)

ven. 26 mai – Leeds Rhinos contre St Helens (17h30)

ven. 28 juil. – St Helens vs York Valkyrie (17h30)

À confirmer – Play-offs

7-8 octobre – Grande Finale BWSL

Sky Sports accueille les trois grandes finales de Super League en 2023. La grande finale masculine, la grande finale féminine et la grande finale en fauteuil roulant seront toutes en direct sur Sky Sports la saison prochaine. Diffusez également sur NOW TV.