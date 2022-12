Sky Sports Cup – Rangers vs Hibernian : Nous pouvons rivaliser avec n’importe qui, dit Dean Gibson | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef des Hibs Women, Dean Gibson, insiste sur le fait qu’ils seront plus qu’un match pour les Rangers lors de la finale de la Sky Sports Cup.

Les équipes se rencontrent à Tynecastle dimanche lors du premier match SWPL à être diffusé exclusivement en direct sur Sports du ciel avec Hibs cherchant à créer sa propre histoire en soulevant le trophée pour une huitième fois record.

La forme de la ligue de l’équipe d’Édimbourg a été indifférente cette saison et ils occupent la sixième place après la deuxième des Rangers, mais Gibson a déclaré Sky Sports Nouvelles ses joueurs croient qu’ils peuvent bouleverser les chances.

“Nous avons confiance en nos propres capacités, mais je peux comprendre pourquoi les gens penseront que les Rangers sont les favoris pour gagner le match”, a-t-il déclaré.

“Je pense que la dernière fois que nous avons affronté les Rangers, le match était très serré. Nous avons également battu Glasgow City, qui est en tête de notre ligue, pour accéder à la finale afin que nous sachions que nous pouvons rivaliser avec n’importe qui dans cette ligue.

“Pas tellement de résultats, mais nos performances ont été constantes cette année et nous avons eu de très bonnes performances toute l’année. Nous devons juste commencer à marquer des buts et, espérons-le, nous pourrons commencer cela dimanche.”

Les Hibs battent Glasgow City pour atteindre la finale





Le fait que la pièce maîtresse de dimanche sera le premier match SWPL sur Sports du ciel n’est pas perdu pour Gibson et il veut qu’il soit utilisé comme un autre tremplin pour continuer à développer le jeu.

“Juste être sur Sports du ciel est un énorme exploit pour le football féminin par rapport à ce qu’il était il y a trois ou quatre saisons.

“L’occasion est énorme, mais c’est à nous maintenant d’aller faire une performance et de garder des gens comme Sky Sports intéressés.

Le match à Tynecastle sera le premier match SWPL à être diffusé en direct sur Sky Sports





“Aucune des deux équipes ne sera habituée à cette occasion. Des finales de coupe peut-être, mais sur Ciel Sports et dans cet environnement est probablement un peu différent.

“Je pense que nous devons faire de notre mieux lorsque nous arrivons au stade pour commencer à essayer de nous habituer rapidement à l’environnement, car ce que les deux groupes de joueurs ne voudront pas faire, c’est quitter le terrain avec des regrets.

“Tout le monde dans une finale de coupe veut faire un bon spectacle. Il est important de trouver le bon équilibre.”

