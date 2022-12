Sky Sports Cup – Rangers vs Hibernian: Malky Thomson insiste sur le fait que ses joueurs peuvent gérer la pression du succès | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef des femmes des Rangers, Malky Thomson, insiste sur le fait que ses joueuses sont prêtes à “accepter” la pression d’être les favorites pour remporter la Sky Sports Cup.

Ils affronteront Hibs, sept fois vainqueur, à Tynecastle dimanche lors du premier match SWPL à être diffusé exclusivement en direct sur Sports du ciel.

Les Rangers sont quatre fois demi-finalistes de la compétition tandis que leurs adversaires ont remporté le trophée sept fois, un record.

Thomson, qui a mené les Rangers à leur premier titre SWPL la saison dernière, est convaincu que ses joueurs peuvent gérer l’occasion.

“Le succès apporte de la pression, le succès apporte des attentes et cela devrait être le cas”, a-t-il déclaré. Sky Sports Nouvelles.

“C’est quelque chose que vous devriez adopter et, certainement chez les Rangers, c’est ce que nous voulons.

“Nous voulons être chaque jour dans un environnement sous pression, nous voulons le gérer, le traverser et nous développer en tant que personne.

“Nous devons juste nous assurer que tout ce que nous avons fait depuis le début de la saison est mis en pratique.

“Nous couvrons tout le bruit, nous gardons un plafond et nous sommes impatients de le construire progressivement et lentement jusqu’à dimanche.

“Quand il arrive à 10 minutes avant le coup d’envoi et que nous courons vers le parc, nous devons être prêts à jouer.”

Thomson a apporté de gros changements à son équipe pour le match SWPL du week-end dernier alors qu’ils martelaient Glasgow Women 10-0 pour maintenir leur record national invaincu cette saison.

Ils ont battu les Spartans 4-0 pour atteindre la finale de dimanche et Thomson sait qu’il devra laisser tomber certains de ses joueurs en ce qui concerne la sélection de l’équipe.

“Les joueurs sont formidables, les joueurs ont un tel niveau qu’ils se sont imposés”, a-t-il ajouté.

“Ils se sont imposés les uns aux autres et ils nous ont également imposés en tant qu’entraîneurs.

“La grande chose que nous avons, c’est que nous avons une équipe solide qui a de la profondeur à ce sujet.

“Lorsque nous choisissons une équipe, nous avons un lien et une relation solides entre nous et je suis sûr qu’il y aura quelques visages déçus qui ne joueront pas, mais ils seront tous ensemble.”

