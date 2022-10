Sky Sports annonce des matchs NBA en direct pour la saison 2022-23 | Nouvelles de la NBA

Sky Sports restera le siège de la NBA au Royaume-Uni et en Irlande pour la saison 2022-23, les Philadelphia 76ers contre les Boston Celtics commençant notre couverture en direct le mardi 18 octobre.

Le match commence un programme chargé sur Sky Sports qui comprend 135 matchs de saison régulière, le week-end All-Star, les meilleurs matchs des premier et deuxième tours des séries éliminatoires et chaque instant des finales de conférence et des finales NBA.

Nouvelle émission de magazine de Sky Sports ‘NBA en feu’ récapitulera et analysera l’action NBA de la semaine tout en décomposant les «joueurs en feu» de la ligue tous les vendredis.

Mo Mooncey apportera aux fans les dernières nouvelles, rumeurs et débats de toute la NBA lors de l’émission hebdomadaire Snapchat “Dans la peinture”.

Tout au long de la saison, le match hebdomadaire du dimanche soir aux heures de grande écoute sera diffusé gratuitement sur Sky Sports YouTube parallèlement à la couverture sur Sky Sports Arena.

Action NBA se poursuit tous les jeudis soirs tout au long de la saison sur Sky Sports Arena et Sky Sports Mix, fournissant les nouvelles et les analyses les plus chaudes.

Retour sur les 10 meilleurs jeux de la saison NBA 2021-22



Saison régulière NBA 2022-23

En direct sur Sky Sports en octobre et novembre

Mardi 18 octobre – Philadelphia 76ers @ Boston Celtics à 12h30

Mardi 18 octobre – LA Lakers @ Golden State Warriors à 3h00

Mercredi 19 octobre – New Orleans Pelicans @ Brooklyn Nets à 12h30

Jeudi 20 octobre – Milwaukee Bucks @ Philadelphia 76ers à 00h30

Jeudi 20 octobre – LA Clippers @ LA Lakers à 3h00

Vendredi 21 octobre – NBA 360 à 12h00

Vendredi 21 octobre – Denver Nuggets @ Golden State Warriors à 3h00

Samedi 22 octobre – San Antonio Spurs @ Philadelphia 76ers à 23h (NBA samedi)

Samedi 22 octobre – Memphis Grizzlies @ Dallas Mavericks à 1h30

Dimanche 23 octobre – Portland Trail Blazers @ LA Lakers à 20h30 (NBA dimanche)

Mercredi 26 octobre – Brooklyn Nets @ Milwaukee Bucks à 00h30

Jeudi 27 octobre – Dallas Mavericks @ Brooklyn Nets à 00h30

Samedi 29 octobre – Miami Heat @ Sacramento Kings à 23h (NBA samedi)

Samedi 29 octobre – Oklahoma City @ Dallas Mavericks à 2h00

Dimanche 30 octobre – New Orleans Pelicans @ LA Clippers à 20h (NBA dimanche)

Image:

Regardez les Golden State Warriors, champions de la NBA, en direct sur Sky Sports





Dimanche 30 octobre – Golden State Warriors @ Detroit Pistons à 22h

Jeudi 2 novembre – Golden State Warriors @ Orlando Magic à 23h

Samedi 5 novembre – Sacramento Kings @ Orlando Magic à 21h (NBA dimanche)

Samedi 5 novembre – Boston Celtics @ New York Knicks à 23h30

Dimanche 6 novembre – Cleveland Cavaliers @ LA Lakers à 19h30 (NBA dimanche)

Dimanche 6 novembre – Chicago Bulls @ Toronto Raptors à 22h

Jeudi 10 novembre – Philadelphia 76ers @ Atlanta Hawks à 23h30

Samedi 12 novembre – Atlanta Hawks @ Philadelphia 76ers à 23h30

Dimanche 13 novembre – Minnesota Timberwolves @ Cleveland Cavaliers à 22h

Mardi 15 novembre – Memphis Grizzlies @ New Orleans Pelicans à 23h30

Samedi 19 novembre – Toronto Raptors @ Atlanta Hawks à 22h (NBA samedi)

Dimanche 20 novembre – New York Knicks @ Phoenix Suns à 19h30 (NBA dimanche)

Dimanche 20 novembre – Denver Nuggets @ Dallas Mavericks à 23h30

Vendredi 25 novembre – Minnesota Timberwolves @ Charlotte Hornets à 21h

Samedi 26 novembre – Dallas Mavericks @ Toronto Raptors à 21h (NBA samedi)

Samedi 26 novembre – LA Lakers @ San Antonio à 12h00

Dimanche 27 novembre – Golden State Warriors @ Minnesota Timberwolves à 19h30 (NBA dimanche)

Dimanche 27 novembre – Memphis Grizzlies @ New York Knicks à 22h

Décembre – Rencontres NBA samedi et dimanche NBA

Samedi 3 décembre – Dallas Mavericks @ New York Knicks à 16h30

Dimanche 4 décembre – Denver Nuggets @ New Orleans Pelicans à 19h30

Samedi 10 décembre – San Antonio Spurs @ Miami Heat à 21h

Dimanche 11 décembre – Phoenix Suns @ New Orleans Pelicans à 19h30

Samedi 17 décembre – Miami Heat @ San Antonio Spurs à 21h

Dimanche 18 décembre – Orlando Magic @ Boston Celtics à 19h

Calendrier du jour de Noël – dimanche 25 décembre

Philadelphia 76ers @ New York Knicks à 16h

LA Lakers @ Dallas Mavericks à 18h30

Milwaukee Bucks @ Boston Celtics à 21h

Memphis Grizzlies @ Golden State Warriors à 12h00

Phoenix Suns @ Denver Nuggets à 2h30

Sky Sports News, une page dédiée à la NBA sur l’application Sky Sports, et @SkySportsNBA continuera à apporter aux fans les dernières nouvelles, des interviews exclusives, des résultats et les meilleures histoires de toutes les équipes de la NBA et de la WNBA, faisant de Sky Sports la destination des fans de basket-ball.