Sky Sports annonce de nouveaux partenariats avec Top Rank et BOXXER jusqu’en 2025 | Nouvelles de boxe

Sky Sports a décrit la prochaine phase de sa longue et fière association de 30 ans avec la boxe, apportant deux nouveaux partenariats qui offriront une gamme fraîche et passionnante de combattants au Royaume-Uni et à l’étranger et plus de boxe qu’auparavant.

À partir de samedi, Sky Sports sera le Royaume-Uni et l’Irlande qui accueilleront les événements de premier rang des États-Unis grâce à un tout nouvel accord de licence avec la prestigieuse société de promotion de la boxe.

Sky Sports renforcera son engagement envers les meilleurs combattants britanniques dans le cadre d’un partenariat avec BOXXER, fondé par le plus jeune promoteur licencié, Ben Shalom. John Wischhusen, ancien responsable de la boxe chez Matchroom Sport, apporte plus de 20 ans d’expérience en gestion de boxe à l’équipe BOXXER. Le programme complet du Royaume-Uni et les annonces seront faits en août.

Accord de licence Sky Sports pour présenter des émissions de premier rang pour les quatre prochaines années

Nouveau partenariat de quatre ans avec BOXXER au Royaume-Uni avec l’engagement de développer le sport et de travailler avec le British Boxing Board of Control pour soutenir la communauté nationale de la boxe

Lancement du partenariat Full Sky Sports, Top Rank et BOXXER en août – les accords apporteront plus de boxe à Sky Sports que jamais

Top Rank a une longue histoire avec le sport, faisant la promotion de grands noms tels que Muhammad Ali, Manny Pacquiao, George Foreman et Marvin Hagler. Actuellement, ils ont Terence Crawford, Vasiliy Lomachenko, Josh Taylor et Mikaela Mayer, parmi beaucoup d’autres, dans leurs livres.

















1:29



Sky Sports a accepté de diffuser des émissions de boxe Top Rank pour les quatre prochaines années.



L’accord signifie que Sky Sports diffusera de nombreux combattants d’élite du sport livre pour livre et offrira le meilleur de la boxe internationale masculine et féminine au public de Sky Sports. Les clients peuvent s’attendre à au moins 18 Fight Nights internationaux par an, approchant 100 heures de boxe sur Sky Sports, ainsi que plus de 50 ans de contenu d’archives mettant en valeur des légendes telles que Ali, Foreman, Pacquiao, Roberto Duran, Sugar Ray Leonard, et Floyd Mayweather Jr.

La couverture par Sky Sports des événements de haut rang commence immédiatement avec Shakur Stevenson affrontant Jeremiah Nakathila ce samedi aux Virgin Hotels à Las Vegas pour le titre vacant WBO intérimaire des super-plumes. Sky Sports diffusera trois cartes Top Rank ce mois-ci, en poursuivant avec Naoya Inoue le samedi 19 juin et Vasiliy Lomachenko le samedi 26 juin, apportant le meilleur de la boxe aux États-Unis aux abonnés de Sky Sports, avec le prochain combat d’Anthony Joshua avec Oleksandr Usyk largement attendu à suivre à la fin de l’été.

















2:21



Sky Sports s’est associé à Top Rank et BOXXER pour offrir aux fans de boxe la meilleure action en direct du monde entier.



BOXXER vise à défier les traditions avec une nouvelle approche de la promotion de la boxe et Sky Sports et BOXXER travailleront en collaboration, y compris avec d’autres promoteurs, pour amener des combattants d’élite à Sky Sports Boxing avec une approche moderne du sport.

Sky Sports, BOXXER et Top Rank dévoileront un programme de combat plus détaillé pour le reste de 2021 ainsi qu’une approche éditoriale rafraîchie au cours des prochaines semaines. Ce partenariat de grande envergure profitera au plus haut niveau du sport ainsi qu’au niveau local, avec un engagement à s’engager avec le British Boxing Board of Control sur la façon d’assurer une croissance durable. Sky Sports et BOXXER se sont engagés à développer des initiatives pour soutenir la boxe de base et les installations pour développer le sport et donneront plus de détails en août. Sky Sports et BOXXER visent à introduire une nouvelle approche dynamique et diversifiée englobant toutes les plateformes et engageant de nouveaux publics.

















0:12



Shakur Stevenson prévoit d’illuminer Vegas ce week-end et est ravi que son combat soit en direct sur Sky Sports.



Le directeur général de Sky Sports, Jonathan Licht, a déclaré: « Nous sommes très heureux de nous associer à Top Rank et BOXXER pour apporter plus de boxe de classe mondiale à Sky Sports. Top Rank est l’un des plus grands promoteurs de boxe au monde, et nos clients seront désormais capable de voir plus des meilleurs boxeurs du monde sur Sky.

« BOXXER a des projets ambitieux et passionnants pour le sport au Royaume-Uni, et nous partageons une vision à long terme de la boxe. Sky Sports est un partenaire solide et proche de la boxe depuis plus de 30 ans et nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat, donner une plate-forme aux meilleurs combats au pays et à l’étranger et aider à développer le sport au niveau de l’élite et de la base. Nous sommes impatients de partager plus de détails avec les fans de boxe dans les prochains mois. «

Le président de Top Rank, Todd duBoef, a déclaré : « Pendant des décennies, Sky a été la principale marque de sport au Royaume-Uni. Les plus grands événements sportifs et matchs de boxe au monde ont été cultivés sous la bannière Sky. Top Rank est honoré de s’associer à Sky pour continuer à se développer. le sport à la fois localement et mondialement pour les années à venir. »

Le fondateur de BOXXER, Ben Shalom, a déclaré : « Sky Sports est le fondement de la boxe britannique depuis de nombreuses années. Nous attendions l’opportunité d’offrir une approche transformatrice du sport et nous sommes ravis que Sky Sports ait adhéré à cette vision. Nous pensons que cela amènera l’offre à fans vers de nouveaux sommets. Sky montrera les meilleurs combats du monde entier avec un programme britannique puissant. «

Le secrétaire général du British Boxing Board of Control, Robert W. Smith, a déclaré : « Le British Boxing Board of Control est ravi que Sky Sports ait reconfirmé son engagement envers la boxe britannique qui s’étend déjà sur plus de 30 ans.

« Chez John Wischhusen, Sky Sports conserve une relation de longue date et respectée au sein du sport, et Ben Shalom fait partie de la nouvelle génération de promoteurs en cette période de transition et passionnante pour la boxe au Royaume-Uni.

« Le prochain chapitre de Sky Sports dans la boxe représente une opportunité fantastique pour beaucoup car ils continueront à diffuser des événements majeurs, en plus de soutenir la pyramide de la boxe dans ce pays. »

Ces nouveaux accords garantiront que Sky Sports reste le foyer du sport de classe mondiale au Royaume-Uni et en Irlande, y compris le prochain combat d’Anthony Joshua exclusivement en direct sur Sky Sports Box Office.

Sky Sports diffuse également chaque week-end les meilleurs matchs de la Premier League, de l’EFL, de la Scottish Premiership et pour la première fois de la Women’s Super League, chaque course de la Formule 1, le meilleur du cricket, du golf et bien plus encore.