Sky a mis à niveau sa fonction de recherche vocale pour les utilisateurs de Sky Q TV, améliorant l’expérience avec un meilleur algorithme et la prise en charge de plus d’applications.

Ne se contentant jamais de laisser les choses en suspens, Sky apporte une nouvelle mise à jour à sa plate-forme Sky Q. La fonction de recherche vocale utile comprend désormais les résultats de Sky, Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et la BBC – les trois derniers étant de nouveaux ajouts.

Demander « Que dois-je regarder » vous donnera maintenant beaucoup plus de recommandations, en ouvrant une page de résultats avec des sections telles que « Parce que vous avez regardé » et « Nouvelle série pour vous » ainsi que les suivantes:

Top 10 cette semaine sur Sky

Populaire sur Netflix

Populaire sur Prime Video

Plus de favoris

Tendance sur Sky Cinema

Tendance sur Sky Sports

Continuer à regarder

De plus, la fonction de recherche vocale Sky Q – rendue possible avec un bouton et un microphone dédiés sur la télécommande – peut désormais répondre à «Préparez-vous pour 2021» ou «Sky Unmissable», qui vous amène à une collection de bandes-annonces.

Si vous n’avez pas encore de télécommande Sky Q Voice, vous pouvez en demander une gratuite via l’application My Sky. Dirigez-vous vers l’onglet Sky VIP dans le coin inférieur droit et vous verrez l’offre.