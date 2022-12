Sky pourrait perdre 150 millions de livres sterling par an à cause de son plan d’assouplissement des limites publicitaires sur la télévision gratuite du Royaume-Uni

Le fournisseur de télévision payante Sky pourrait perdre jusqu’à 150 millions de livres sterling par an en revenus publicitaires télévisés à cause de propositions visant à permettre aux plus grands diffuseurs gratuits du Royaume-Uni de gagner plus d’argent et de mieux concurrencer les services de streaming. Le régulateur de la radiodiffusion, Ofcom, révise les règles historiques qui empêchent les radiodiffuseurs de service public (PSB) du Royaume-Uni – ITV, Channel 4 et Channel 5 – de diffuser autant de minutes de publicité sur leurs principales chaînes que des rivaux tels que Sky sont autorisés. En vertu des règles, qui ont été introduites en 1991 pour aider les sociétés de télévision payante et de câblodistribution alors naissantes telles que Sky à développer leurs activités au Royaume-Uni, les chaînes non PSB sont autorisées à diffuser beaucoup plus de minutes d’annonces tout au long de la journée, et dans le période de pointe très importante chaque soir, ainsi que la durée illimitée des pauses publicitaires. Simon Cowell rejoint les investisseurs du service de streaming TV musical Roxi Lire la suite L’Ofcom examine des options, notamment si les chaînes principales des PSB – ITV1, Channel 4 et Channel 5 – devraient être autorisées à augmenter le nombre de publicités entre 18 heures et 23 heures de 40 minutes à 60 minutes, et le total pour toute la journée. de 168 minutes à 216 minutes, ainsi que la suppression d’une restriction limitant les coupures publicitaires individuelles à une durée maximale de 3 minutes 50 secondes. Cela uniformiserait les règles pour tous les radiodiffuseurs. L’Incorporated Society of British Advertisers (ISBA), qui représente la grande majorité des plus grandes marques dépensières du Royaume-Uni, estime que si cela devait se produire, Sky pourrait voir jusqu’à 150 millions de livres sterling de publicité passer chaque année à ITV compte tenu de l’ampleur de son marché existant. partager. “Nous prévoyons que les changements proposés déplaceront simplement les dépenses publicitaires des petits diffuseurs vers les plus grands diffuseurs commerciaux de service public”, a déclaré Paramount, le géant américain de la télévision qui possède des entreprises telles que Channel 5, MTV et Comedy Central, dans une soumission à Ofcom. Channel 5 est contre toute modification de la réglementation, mais ITV et Channel 4 affirment qu’avec une forte inflation du coût des publicités télévisées – jusqu’à 30% au cours de la seule dernière année selon certaines recherches – l’augmentation de l’offre de centaines d’heures par an rendra le temps d’antenne commercial moins cher à l’achat et d’une meilleure valeur par rapport au transfert des budgets vers les entreprises de médias en ligne. “Cela devrait contribuer à réduire les pressions inflationnistes et ainsi rendre le marché de la publicité télévisée commerciale plus compétitif que Google, Amazon et Facebook”, a déclaré ITV. Un espion parmi des amis d’ITV. Le diffuseur a déclaré que le public ne serait probablement pas affecté négativement par une légère augmentation de la publicité aux heures de pointe. Photographie : Sam Taylor/Sony Pictures Television/Spectrum Originals/ITV Et avec plus de 480 chaînes non-PSB florissantes au Royaume-Uni, le mécanisme qui a été conçu pour soutenir la survie précoce des nouveaux arrivants n’est plus nécessaire, a déclaré Channel 4. Le régulateur, qui a examiné les règles en 2011 et 2015 mais a à chaque fois décidé de ne pas apporter de modifications, a déclaré qu’il tenait compte cette fois “du soutien de nos diffuseurs traditionnels, ce qui inclut de les aider à concurrencer les plateformes de streaming américaines”. Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

Coba, l’association des diffuseurs commerciaux et des services à la demande dont les membres incluent Sky, Discovery et Walt Disney, affirme que l’injection d’environ 850 heures de nouveaux espaces publicitaires par an ne sera pas seulement mauvaise pour les téléspectateurs, mais réduira tellement les prix des publicités que le Le marché britannique de la télévision pourrait finalement perdre jusqu’à 300 millions de livres sterling de revenus.

ITV n’est pas d’accord, un porte-parole déclarant : « Il est peu probable que le public soit affecté négativement par une légère augmentation de la publicité aux heures de pointe sur les chaînes PSB. Il est peu probable que le marché commercial au sens large soit affecté de manière significative, et la télévision commerciale dans son ensemble pourrait en bénéficier en devenant plus compétitive par rapport aux streamers mondiaux.

L’Ofcom devrait publier sa décision sur les modifications potentielles des règles publicitaires au début de l’année prochaine.

L’opération de vente de publicité d’ITV rapporte environ 2 milliards de livres sterling par an, tandis que Channel 4, qui vend également des publicités sur des chaînes tierces, notamment BT Sport et Dave pour le propriétaire de Gold UKTV, rapporte environ 1,2 milliard de livres sterling.

En plus des activités de télévision payante, de haut débit et de téléphonie mobile de plusieurs milliards de livres de Sky, l’activité de vente de publicités de la société, qui a également des contrats pour vendre l’inventaire publicitaire britannique sur des chaînes appartenant à des sociétés telles que Disney, Discovery et Paramount, génère environ 1,4 milliard de livres sterling de revenus par an. .