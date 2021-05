Sky obtient maintenant 4K HDR Boost et peut-être Dolby Atmos

Sky a confirmé que son service de streaming Now (anciennement Now TV) bénéficierait enfin d’une mise à niveau vers la qualité vidéo 4K HDR ainsi que d’autres nouvelles fonctionnalités.

Alors que le service de diffusion en continu par abonnement de Sky est populaire depuis de nombreuses années, il manque de vidéo Ultra HD de haute qualité. En fait, les utilisateurs doivent payer un supplément pour 1080p Full HD à 3 £ par mois, mais cela est sur le point de changer.

Lors d’un point de presse, Fraser Sterling, directeur des produits de Sky, a déclaré à Tech Advisor que le service recevrait des mises à jour plus régulières à l’avenir et que 4K HDR en ferait partie.

« Lorsque vous êtes dans un monde de streaming, il y a toujours des défis, mais pas autant qu’auparavant. Je pense que la beauté du module complémentaire Boost est que [4K HDR] est quelque chose dans lequel nous pouvons vraiment investir », a-t-il déclaré.

« Nous nous efforçons toujours d’offrir le meilleur niveau de contenu, c’est donc quelque chose que nous cherchons définitivement. »

Ce qu’il n’a pas dit, c’est quand la mise à jour arrivera ou comment elle s’intégrera dans la configuration Boost existante. Le 4K HDR pourrait être un niveau « Boost Plus » plus cher ou – idéalement – Sky adoptera la résolution Full HD pour devenir la résolution standard et 4K remplacera l’option Boost actuelle. De nos jours, vous vous attendez à ce que le contenu soit en HD.

Il a ajouté que Dolby Atmos serait probablement une autre mise à niveau future, avec le Boost actuel ajoutant Dolby Digital 5.1.

En parlant de la technologie de son surround virtuel de Dolby, Sterling a déclaré: « Je pense que cela doit arriver à un moment donné. Je pense que l’audio encodé objet à objet est ce qui va vraiment avec [the 4K HDR] vivre. »

« Nous examinons comment nous voulons brancher tout cela dans notre infrastructure de streaming et le diffuser. Il faudra peut-être un certain temps avant d’y arriver. »

Et au cas où vous vous demanderiez, comme nous l’étions, si Sky publierait du matériel mis à jour pour Now sous la forme d’une clé ou d’une boîte de streaming, Sterling a déclaré que l’accent était mis sur le service lui-même pour le moment. Le Now TV Smart Stick est arrivé en 2018.

« Nous n’avons pas l’intention de créer un nouveau bâton de streaming pour le moment. Je pense que l’accent est vraiment mis sur l’expérience de toutes les plates-formes que nous avons, puis sur les meilleures plates-formes pour se développer », a-t-il déclaré.

Sky Now est disponible sur les téléviseurs intelligents, les consoles de jeux et une large gamme d’autres clés et boîtiers de streaming, de sorte que le matériel de marque propre n’est pas nécessaire.