Sky News confirme un remaniement majeur de l’horaire alors que les émissions de jour DOUBLENT de longueur

SKY News a confirmé un remaniement majeur du calendrier, les émissions de jour étant DOUBLÉES de durée.

Alors que les émissions The Early Rundown et Breakfast with Kay Burley restent dans leurs créneaux horaires actuels de 5 h et 7 h, de grands changements ont été apportés aux programmes qui sont diffusés après eux.

Nouvelles du ciel

Sky News a confirmé un remaniement majeur du programme alors que les émissions de jour sont DOUBLÉES en durée[/caption] Nouvelles du ciel

Jayne Secker prendra Sky News Today de 12h à 14h[/caption]

Le plus important est que Ian King Live, qui est actuellement diffusé à partir de 10 heures du matin pendant une heure, sera désormais composé de deux émissions d’une demi-heure.

Elles seront diffusées à 11h30 et 16h30 et seront rebaptisées Business Live.

Cela signifie que Sky News Today sera diffusé la majeure partie de la journée de 10h à 17h.

Il n’est actuellement utilisé qu’entre 11h et 14h.

Wilfred Frost présentera Sky News Today de 10h à 23h30 avant que Ian ne prenne le relais avec Business Live de 11h30 à 12h.

Jayne Secker prendra ensuite Sky News Today de 12h à 14h.

Sarah Jane Mee sera la prochaine de 14h à 16h30, mais il est prévu que la marque actuelle The Sarah Jane Mee Show soit remplacée et remplacée par Sky News Today.

Puis Ian reviendra avec le deuxième Business Live de la journée de 16h30 à 17h.

Bien que des changements majeurs aient été apportés à l’horaire de jour, la programmation du soir reste inchangée.

Mark Austin continuera d’animer The News Hour à 17h et 18h.

Cependant, Sky News Tonight verra Kamali Melbourne rejoindre The Early Rundown pour être son ancre principale après le départ de Dermot Murnaghan plus tôt dans l’année.

Sky News at Nine and Ten continuera d’être animée par Anna Botting, et elle sera également en charge de Press Preview à 22h30 et de News Review à 23h, qui sera diffusée pendant une heure.

Le nouvel horaire commencera le lundi 3 juillet.

AP : Association de la presse

La marque Sarah Jane Mee Show sera remplacée par Sky News Today[/caption]

Sky News est disponible sur Sky Channel 501.