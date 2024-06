Sky : Milan et Atalanta en « tir à la corde » pour De Ketelaere

L’AC Milan est engagé dans une bataille avec l’Atalanta au sujet de Charles De Ketelaere alors que les deux parties continuent de ne pas être d’accord sur les frais de transfert, affirme-t-on.

Comme Ciel rapportent que le transfert permanent de De Ketelaere à l’Atalanta est « devenu compliqué » car ils demandent une remise à Milan, qui est plutôt déterminé à recevoir les 22 millions d’euros convenus l’été dernier.

Il est probable que passera le 14 juin, date limite pour exercer les options d’achat, et alors les clubs devront rediscuter des chiffres du prêt, le CDK redevenant cependant à ce moment-là les Rossoneri.

La Dea demande une réduction car elle estime avoir un effet de levier sur le désir du Belge de rester avec eux. Cependant, le fait que ces revenus seraient d’une grande utilité à Milan pour la planification du mercato signifie qu’ils tiennent bon.

Le CDK est donc partagé entre Bergame et Milan. D’une part, il y a la certitude d’avoir encore un rôle central avec Gian Piero Gasperini sous lequel il a trouvé un rôle constant et a rendu sa foi avec 14 buts et 11 passes décisives.

D’un autre côté, il y a la possibilité de retourner à Milan, quelque chose qui ne semblait pas possible il y a quelques semaines. Là, il retrouverait une direction qui le laissait partir après une seule saison, bien que bien en deçà de la normale.