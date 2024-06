Sky : Milan avance dans la poursuite de Zirkzee après une rencontre positive à Londres

L’AC Milan est de plus en plus convaincu de pouvoir recruter Joshua Zirkzee de Bologne cet été après une nouvelle réunion avec son entourage, selon un rapport.

Selon Ciel, Milan et Zirkzee sont un peu plus proches d’être unis. Samedi, de nouvelles négociations ont eu lieu entre les parties à Londres, l’espoir des Rossoneri de pouvoir conclure rapidement l’accord restant intact.

Mais pour en arriver là, il faudra lisser la demande de commissions de l’entourage du joueur, que les agents du Néerlandais évaluent à environ 15 M€. Même si la direction milanaise juge ce chiffre trop élevé, elle s’efforcera dans les prochains jours de le faire baisser.

Geoffrey Moncada et son équipe sont pressés de boucler l’opération pour deux raisons. Premièrement, ils savent combien il est important de recruter un nouvel attaquant après le départ d’Olivier Giroud, et deuxièmement, ils veulent éviter l’implication des clubs de Premier League et de la Juventus dans la course.

Milan suit Zirkzee depuis la fin de l’année dernière comme nous l’avions signalé à l’époque, il s’agit donc d’un intérêt de longue date qui, espèrent les administrateurs, mènera à la ligne d’arrivée, même si un peu plus de négociations seront nécessaires, semble-t-il.