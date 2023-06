Sky Live: prix et fonctionnalités de la caméra Sky Glass expliqués

Les propriétaires de Sky Glass peuvent désormais obtenir un appareil supplémentaire à ajouter à leur téléviseur, ce qui leur offrira une multitude de nouvelles fonctionnalités pour le divertissement et la connectivité.

Cela s’appelle Sky Live et cela a un coût supplémentaire. Nous avons passé du temps avec le produit et avons tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que Sky Live ?

Sky Live est essentiellement une caméra intelligente grand angle 12Mp qui se connecte à votre Sky Glass via les ports USB-C et HDMI. Grâce à sa construction magnétique, il devrait être facile de le percher sur votre téléviseur. Il peut être ajusté pour tenir compte des différentes hauteurs de personnes, et il a un cadrage automatique, de sorte que la caméra peut vous suivre dans la pièce.

Une fois Sky Live branché, votre téléviseur devrait automatiquement ajuster son interface utilisateur pour prendre en charge toutes les nouvelles fonctionnalités offertes par Sky Live. Cela comprend des appels vidéo via Zoom, des jeux mains libres utilisant des commandes de mouvement, des vidéos de fitness qui offrent des corrections en fonction de vos mouvements et Watch Together – la soirée de surveillance virtuelle de Sky pour la télévision en direct et de rattrapage.

Nous sommes entrés dans plus de détails sur ces fonctionnalités ci-dessous – mais avant cela, voici les éléments clés que vous devez savoir.

Hannah Cowton / Fonderie

Combien coûte Sky Live ?

Voici le prix de Sky Live au lancement :

6 £ par mois sur un contrat de 48 mois

12 £ par mois sur un contrat de 24 mois

290 £ à acheter directement

Vous pouvez l’acheter maintenant sur le Site Internet du ciel.

De plus, les nouveaux clients de Sky Glass peuvent profiter d’une offre de lancement qui regroupe le téléviseur et l’appareil photo pour seulement 17 £ par mois sur un contrat de 48 mois. Cette offre est disponible en juin et juillet.

Puis-je obtenir Sky Live si j’ai Sky Q ou Sky Stream ?

Malheureusement, ni Sky Q ni Sky Stream ne sont compatibles avec Sky Live.

Si vous envisagez de passer à un Sky TV dédié, consultez notre avis sur Sky Glass. Nous avons également une comparaison de tous les appareils Sky.

De quelle vitesse haut débit ai-je besoin pour Sky Live ?

Sky vous recommande d’avoir une vitesse de téléchargement minimale de 30 Mbps et une vitesse de téléchargement de 5 Mbps pour la majorité des fonctionnalités de Sky Live. Vous pouvez vérifier votre débit haut débit ici.

Quel contenu puis-je regarder avec des amis/famille sur Sky Live ?

Le contenu en direct et à la demande via les chaînes et les plateformes de Sky est disponible via Watch Together, afin que vous puissiez vous connecter avec vos amis et votre famille pour des sports en direct comme le football, des blockbusters tels que Into the Spider-Verse et des feuilletons comme Coronation Street. N’importe qui sur l’appel peut contrôler la lecture ou choisir quelque chose de nouveau à regarder.

Sky affirme que le contenu et l’audio seront synchronisés sur chaque téléviseur, vous ne devriez donc pas recevoir de réactions ou de commentaires retardés. Sky dit également que sa technologie de suppression du bruit gardera le son clair et empêchera le bruit de fond de toute fête. Vous pouvez inclure jusqu’à 12 personnes sur un appel, et elles doivent toutes avoir Sky Glass et Sky Live également – aucune webcam externe sur les téléviseurs ne peut être utilisée dans Watch Together.

Ciel

De plus, vous devez avoir les mêmes forfaits TV pour regarder du contenu ensemble. Donc, si vous avez Sky Sports mais pas votre père, vous pourrez toujours l’inviter à un appel, mais il ne verra pas le jeu sur son écran.

Au moment de la sortie, Watch Together ne prend pas en charge les services de streaming tels que Netflix ou Disney+, uniquement le contenu directement disponible via Sky.

Quels entraînements propose Sky Live ?

En tant que personne qui s’entraîne régulièrement à la maison, c’est l’un des plus grands avantages de Sky Live.

Sky s’est associé à WithU pour l’application Mvmnt, qui comprend plus de 130 entraînements à la télévision, avec des options pour le cardio, la force, l’équilibre (comme le yoga et le pilates) et la méditation. Les séances d’entraînement vont de huit minutes rapides à 40 minutes sérieuses.

Vous pensez peut-être, « mais pourquoi ne pas simplement aller sur YouTube? ». Eh bien, Sky Live suit vos mouvements et fournit des corrections à votre formulaire – même en notant vos placements sur dix. Cela signifie que vous pouvez obtenir plus d’un environnement de type studio à la maison. Et vous pouvez le personnaliser davantage : vous avez le choix entre dix « entraîneurs personnels » différents.

Il existe également une application compagnon, qui est utile pour donner des commentaires de visualisation lorsque vous n’êtes pas face à la télévision (comme en planche). Vous pouvez également l’utiliser pour programmer des entraînements pour l’avenir.

WithU a également déclaré à Tech Advisor que l’intégration de la surveillance de la fréquence cardiaque avec les appareils Apple Watch et WearOS arrivera à une date ultérieure.

Ciel

Quels jeux sont inclus sur Sky Live ?

Quand j’entends parler de jeux de contrôle de mouvement, j’obtiens des flashbacks désagréables sur la Xbox Kinect (RIP).

Cependant, Sky parie sur des titres familiaux tels que Fruit Ninja, Whack-a-Mole et Monopoly pour divertir tout le monde. Le géant de la technologie a travaillé avec le développeur Nex pour apporter 27 jeux au lancement.

Il y en aura d’autres à venir, y compris un jeu Peppa Pig. Le téléviseur peut représenter jusqu’à quatre joueurs avec suivi des mouvements, et le double pour les titres au tour par tour.

Certains jeux (tels que Monopoly) ont une intégration iOS et Android, vous pouvez donc jouer en ligne avec d’autres qui n’ont pas Sky Glass et Sky Live.

Ciel

Comment puis-je appeler des personnes par vidéo sur Sky Live ?

Sky Live inclut l’intégration avec Zoom, ce qui est utile si vous souhaitez passer un appel de groupe important et avez tendance à avoir du mal à vous encombrer d’un ordinateur portable ou d’un téléphone.

Vous pouvez basculer entre le téléviseur et le mobile en cours d’appel si vous le souhaitez, et vous pouvez vous connecter avec votre compte Zoom habituel. Contrairement à Watch Together, vous pouvez appeler n’importe qui sur n’importe quel appareil avec Zoom, y compris les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables.

Ciel

La caméra de Sky Live enregistrera-t-elle tout le temps ?

Sky a intégré un bouton sur le dessus de l’appareil, qui éteint l’appareil photo lorsqu’il est pressé. Vous devez savoir quand il est allumé, car une lumière blanche sera visible.

Est-ce que Sky Live vaut le prix ?

Tout dépend de votre propre situation et des fonctionnalités que vous utiliserez.

Si vous faites régulièrement de l’exercice à la maison ou si vous avez du mal à trouver le temps d’aller dans un studio / une salle de sport, les fonctionnalités de fitness de Sky Live sont un énorme avantage. Les appels vidéo sur le téléviseur sont également utiles pour donner plus d’espace pour que les gens apparaissent à l’écran, surtout si vous avez beaucoup d’amis ou de famille qui vivent loin.

Watch Together n’est utile que si vous avez des amis et de la famille qui prévoient également d’investir dans Sky Live et Sky Glass – sinon, vous n’utiliserez pas beaucoup cette fonctionnalité. Les jeux sont également un ajout amusant, mais semblent particulièrement destinés aux enfants.

Gardez à l’esprit que je n’ai eu que du temps pratique avec ces fonctionnalités à ce stade. Je vais tester Sky Live dans son intégralité et j’aurai un avis sur Tech Advisor dans les semaines à venir.

En attendant, pour nos recommandations TV actuelles, consultez notre tour d’horizon des meilleurs téléviseurs et pour en savoir plus sur un autre service Sky, lisez notre article sur l’assurance habitation Sky Protect.