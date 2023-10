Sky Labs, fabricant de moniteurs de tension artérielle de type anneau, obtient un financement de série C de 15 millions de dollars

La start-up sud-coréenne de technologie de la santé Sky Labs a levé 20,7 milliards de wons (15,3 millions de dollars) dans le cadre d’un cycle de financement de série C mené par la Banque coréenne de développement, gérée par le gouvernement.

K2 Investment Partners, Devsisters Ventures, SJG Partners et OpenWater Investment ont également rejoint le cycle d’investissement.

Cela porte son investissement total à 54,8 milliards de won (40,5 millions de dollars). Il a soulevé pour la dernière fois 20 millions de dollars dans un tour de série B en 2021.

La société est connue pour son tensiomètre en anneau alimenté par l’IA appelé CART-I BP. Il mesure la tension artérielle en suivant les signaux PPG sur le doigt du porteur. L’anneau intelligent est capable de surveiller en continu la pression artérielle, ce qui prend en charge un traitement personnalisé, un ajustement de la dose de médicament et une gestion globale des conditions des patients souffrant d’hypertension.

La première itération du CART-I surveille la fibrillation auriculaire à l’aide des signaux PPG et ECG. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que la mesure de la saturation en oxygène et de la pression artérielle, sont arrivées plus tard.

À QUOI C’EST

Dans un communiqué, Sky Labs a déclaré qu’il utiliserait ses nouveaux fonds pour mener des recherches cliniques satisfaisant aux exigences des sociétés d’hypertension et des régulateurs en matière d’approbation de mise sur le marché. Il sera également utilisé pour accélérer l’acquisition de licences de marché et de partenariats de commercialisation et de distribution.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Bien que le marché plus large des technologies de la santé connaisse une période de sécheresse en matière d’investissement, la startup a réussi à obtenir un financement de plus de 10 millions de dollars – le plus gros financement levé par une entreprise de technologie de la santé en Corée du Sud jusqu’à présent cette année. La société attribue cela aux attentes du marché à l’égard de son dispositif pionnier de surveillance continue de la pression artérielle sans brassard, qui constitue un espace à part entière sur le marché des dispositifs médicaux.

« Sky Labs a développé avec succès un appareil portable pour la surveillance continue de la pression artérielle 24h/24 et 7j/7 – une capacité auparavant [not seen] dans les moniteurs BP existants », a également noté Lee Seung-Woo, directeur de Devsister Ventures, un nouvel investisseur de Sky Labs.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

En octobre prochain, Sky Labs, via son partenaire de distribution exclusif Daewoong Pharmaceutical a commencé à déployer le CART-I BP dans les hôpitaux et cliniques de Corée du Sud. L’appareil devrait ensuite être disponible à la vente en ligne, a révélé la société. Au cours des trois prochaines années, l’objectif est de récolter jusqu’à 70 milliards de wons (52 millions de dollars) de ventes de CART-I BP rien qu’en Corée du Sud.

De plus, Sky Labs vise à étendre davantage la distribution de son moniteur de pression artérielle de type anneau aux États-Unis et sur d’autres marchés européens à partir de l’année prochaine, suite aux récentes approbations réglementaires. Il a également assuré autorisation du ministère sud-coréen de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique pour la fonction de surveillance de la pression artérielle sur son appareil plus tôt en mars.