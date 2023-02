Sky Glass TV Review: poli mais pas parfait

En bref Note d’expert Avantages Système de divertissement tout-en-un

Dolby Vision

Incroyable système de son Dolby Atmos

Aucun plat requis Les inconvénients Pas de stockage local pour les enregistrements

Pas de modes de jeu ou 120Hz

Pas de prise en charge des écouteurs Notre avis Sky Glass est la première opportunité de s’abonner aux services de télévision haut de gamme de Sky sur le haut débit, le tout soigneusement livré dans un environnement de télévision sur mesure. Vous obtenez même la télé 4K dans le cadre de votre abonnement mensuel. Le matériel est chic et le logiciel révolutionnaire, mais il y a des mises en garde.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible aux États-Unis

Sky Glass est une toute nouvelle façon de regarder Sky TV. Aucune parabole n’est nécessaire, tout est livré via votre connexion haut débit. Sky Glass est à la fois un service et le téléviseur lui-même – en particulier un modèle 4K QLED, avec Dolby Vision HDR et un formidable système audio à six haut-parleurs.

L’interface utilisateur ressemble superficiellement à Sky Q, mais son utilisation est fondamentalement différente, notamment parce qu’il n’y a pas de stockage local. Vous n’enregistrez pas d’émissions pour les regarder plus tard, vous les diffusez simplement à partir d’un DVR cloud ou d’un service de rattrapage au fur et à mesure.

Il y a clairement beaucoup à considérer, alors décomposons-le.

Note: Cet avis a été mis à jour avec les prix 2023.

Conception et construction

Sky a poussé le bateau en matière de conception. Légèrement plus gros que l’écran plat moyen, Sky Glass est d’un chic rafraîchissant et est disponible dans un choix de cinq finitions de couleurs : bleu océan, blanc céramique, vert course, rose sombre et noir anthracite.

C’est bien construit aussi. Le cadre est en aluminium, son ensemble de haut-parleurs orientés vers l’avant caché par un revêtement de façade personnalisable. Vous pouvez mettre à niveau la couverture de fascia pour mieux correspondre à votre décor intérieur ou fournir un contraste de designer.

En haut, une grille grillagée sur le toit protège ses haut-parleurs. Sky a mis un point d’honneur à ne pas marquer l’ensemble – il n’y a pas de logo sur le cadre. La société affirme également qu’il s’agit du premier téléviseur au monde à être certifié CarbonNeutral.

L’ensemble dispose de trois entrées HDMI, dont une avec eARC. Il s’agit de la version 2.1 mais il n’y a pas de lecture vidéo à fréquence d’images élevée 4K/120 ips, ni de prise en charge VRR ou ALLM, car l’écran est limité à 60 Hz. L’ensemble ne répertorie même pas un mode de jeu à faible entrée parmi ses préréglages.

Les propriétaires de consoles ne sont donc clairement pas un groupe démographique clé de Sky Glass. J’ai mesuré le décalage d’entrée à 115,4 ms (1080/60), ce qui n’est guère propice à l’eSport. Pour Animal Crossing et les jeux occasionnels, ça ira.

Il y a un port Ethernet, si vous préférez cela au streaming via Wi-Fi. Sky Glass est compatible Wi-Fi 6, ce qui est une bonne nouvelle si vous avez un routeur compatible. Le système est assez gourmand en bande passante, surtout si vous optez pour l’UHD et le multiroom.

Sky Glass fonctionne avec n’importe quel FAI (fournisseur de services Internet). L’exigence minimale est de 10 Mbps pour la SD et de 25 Mbps pour l’UHD, vous pouvez donc tester la vitesse de votre connexion avant de commander Glass.

Il y a une entrée d’antenne terrestre Freeview, mais elle n’est fournie que pour la sauvegarde, en cas de panne de votre haut débit.

Bizarrement, il n’y a pas de prise casque et aucune option pour connecter des canettes sans fil via Bluetooth non plus. La télécommande élégante est assortie à la couleur du téléviseur et est rétroéclairée, et dispose d’un microphone dédié. Il y a aussi un micro à champ lointain dans l’ensemble lui-même pour les commandes vocales.

Spécifications et fonctionnalités

Pour que Sky Glass fonctionne, l’interface doit être solide, et pour la plupart, elle l’est – même si c’est inévitablement un travail en cours. Ce n’est pas seulement, comme vous l’avez peut-être pensé, la même chose que Sky Q.

En l’absence de fonctionnalité d’enregistrement local, vous ‘+’ contenu sur une liste de lecture à regarder quand le temps le permet. Cela ajoute des émissions au rail de la liste de lecture ; ceux-ci sont lus à partir du DVR Cloud de Sky ou d’un lecteur de rattrapage grand public tel que BBC iPlayer ou ITV Hub.

Ce système de liste de lecture est à la fois extrêmement intelligent, mais parfois frustrant à utiliser – du moins jusqu’à ce que vous l’acceptiez.

Il n’y a pas de limite au nombre d’émissions que vous pouvez ajouter, et il n’y a pas non plus de conflits de chaînes. Le système Cloud DVR lit immédiatement les épisodes et les films de votre chaîne Sky.

C’est intelligent aussi. Si vous Playlistez une émission, mais que les droits expirent et qu’elle passe d’une chaîne de diffusion à un service de streaming, la Playlist la suivra théoriquement de l’une à l’autre.

Mais si vous êtes un utilisateur de PVR qui parque des émissions sur son disque dur pendant des années (mains en l’air), vous devrez retirer votre doigt.

Les émissions en liste de lecture peuvent disparaître rapidement. Un marathon de films d’Halloween que j’ai “plus” de Horror Channel a disparu après seulement une semaine, avant que je puisse les regarder.

Il existe également des chaînes qui n’ont pas encore signé d’accord de droits Cloud DVR, le plus évidemment BT Sport, de sorte que vous ne pouvez diffuser aucun de ses contenus après la diffusion.

La prise en charge des applications est bonne, avec Prime Video, Netflix, Disney +, AppleTV +, BBC iPlayer, ITVhub, YouTube, Discovery + et le lecteur STV en tête du peloton. Il existe également des applications sportives et musicales, ainsi que des jeux occasionnels.

Sky Glass répond bien à la commande vocale. Vous pouvez sortir l’appareil du mode veille avec “Hello Sky” et utiliser le même mot de réveil pour sélectionner des chaînes ou rechercher du contenu.

Performance

En ce qui concerne les performances d’image, j’évalue le panneau Sky Glass comme une offre QLED 4K de milieu de gamme, avec une gradation locale « intelligente zonale ». Il présente des images nettes et riches en couleurs lorsqu’il est laissé à lui-même.

Bien qu’il existe différents préréglages d’image (Film, Divertissement, Sport, etc.), il est évident que l’ensemble est conçu pour être laissé sur Auto.

Lorsqu’il rencontre du contenu Dolby Vision, il passe en modes clair et sombre (définis dans le menu). La luminosité est meilleure lorsqu’elle n’est pas visionnée dans une pièce complètement sombre. Il existe également un support pour HDR10 et HLG.

Sky Glass a un réglage automatique du rétroéclairage, qui gère les paramètres en fonction de l’éclairage ambiant de la pièce, mais pour les performances HDR les plus efficaces, je suggérerais de le désactiver.

Le niveau d’image moyen est bon, bien que l’ensemble ne soit pas le plus performant HDR. J’ai mesuré la luminosité HDR maximale juste au-dessus de 425 nits, avec une fenêtre de mesure de 10 % et le réglage automatique du rétroéclairage désactivé.

Cela ne raconte cependant pas toute l’histoire. Au cours des tests, Sky a publié une mise à jour qui améliore spécifiquement les performances de l’ensemble avec HLG, pour aider à améliorer un peu sa couverture Sky Sports.

L’audio est le meilleur de sa catégorie. Le réseau Dolby Atmos 3.1.2 à six haut-parleurs présente un énorme mur de son. Alors que la plupart des écrans plats comparables semblent terriblement minces, ce système a une influence considérable. La puissance de sortie totale est évaluée à 215 W et vous pouvez vous passer d’une barre de son dédiée ici.

Prix

Sky Glass est disponible en trois tailles d’écran, 43, 55 et 65 pouces (petit, moyen et grand) et vous pouvez acheter le Sky Glass comme n’importe quel autre téléviseur. Au début de 2023, Sky a augmenté les prix entre 50 £ et 150 £, il commençait donc à 649 £ mais coûte maintenant 699 £, 949 £, 1 199 £ pour les trois tailles.

Tout comme un téléphone mobile, le prix que vous payez dépend du téléviseur que vous avez choisi, du forfait de visionnage et de la durée du contrat avec des prix à partir de 14 £, 19 £ et 24 £ par mois pour les trois tailles d’écran différentes, si vous souscrivez un contrat de 48 mois. contracter. Il y a aussi un coût initial de 10 £.

Avec un contrat de 24 mois, cela passe à 28 £, 38 £ et 48 £ par mois avec des frais initiaux de 20 £. C’est le double, donc le coût total sur la durée du contrat est le même, à l’exception du coût initial.

Vous devrez ensuite ajouter le coût de votre forfait d’abonnement (Sky Ultimate TV avec Netflix coûte 24 £ par mois), avec des primes supplémentaires pour le son Ultra HDR et Dolby Atmos et le multiroom – ce dernier est fourni via une rondelle Sky Stream avec un coût initial de 50 £ par unité. Contrairement aux boîtiers Sky Mini qui s’associent à Sky Q, celui-ci fonctionne de manière autonome.

Vous pouvez seulement acheter Sky Glass de Sky directement. L’équipe d’installation de Sky livrera directement et assemblera l’ensemble, et si vous le souhaitez, éliminera tous les emballages.

Découvrez plus de détails sur la façon d’acheter Sky Glass car les clients des niveaux Diamond et Platinum qui sont avec Sky depuis plus de huit ans ont la priorité.

Verdict

Sky Glass est unique, ce qui en fait un défi à juger. Pour de nombreux téléspectateurs, il cochera les bonnes cases : une plate-forme sophistiquée de streaming TV premium, un design distinctif, des images 4K riches en couleurs et un plan de paiement contractuel.

L’écran QLED fonctionne à peu près comme je m’attendrais à ce qu’une LED de milieu de gamme le fasse, mais le système audio est bien meilleur que tout ce qui se trouve dans sa gamme. Le manque de support de jeu approprié, sans parler de la prise casque AWOL, pourrait cependant être un facteur décisif pour certains.

L’environnement tout en streaming prend un certain temps pour s’y habituer, mais c’est en fait plutôt cool. Bon nombre de ses incohérences actuelles sont dues aux licences (droits de streaming cloud, droits Watch from Start, etc.), qui seront sans aucun doute résolues à temps.

Notre avis ? Sky Glass est à surveiller.