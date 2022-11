SKY frappe Stellar Century dans le 2e T20I contre la Nouvelle-Zélande, Desis se réjouit avec les mèmes

Le siècle stellaire de Suryakumar Yadav en seulement 49 balles a fait grimper l’Inde à 191/6 en 20 overs contre la Nouvelle-Zélande lors du deuxième T20I au Bay Oval, Mount Maunganui. Kane Williamson avait remporté le tirage au sort et avait choisi de jouer en premier. SKY a réussi 11 fours et sept six, restant invaincu sur 111. Tim Southee a réussi un triplé lors de la finale et a réussi à empêcher SKY de frapper. Le frappeur droitier indien a célébré sous les applaudissements après avoir claqué son deuxième siècle T20I, avec le skipper Hardik Pandya l’embrassant.

Les utilisateurs de Twitter se sont joints aux célébrations avec des mèmes.

Surya est actuellement le frappeur T20I classé n ° 1 au monde. Lors de la Coupe du monde T20 2022 récemment conclue, il a joué de magnifiques coups tout autour du sol. Il a marqué 239 points à un taux de frappe époustouflant de 189,68.

L’ascension de SKY au sommet de sa forme a demandé beaucoup de travail acharné. S’adressant exclusivement au célèbre journaliste G Krishnan pour News18 Cricketnext, l’ancien batteur de Mumbai et actuel entraîneur de Parsee Gymkhana Vinayak Mane a récemment expliqué comment Suryakumar a commencé à développer son jeu il y a environ six ans alors qu’il travaillait à frapper directement pour élargir sa gamme de coups.

«Il a toujours bien joué au guichet et derrière le guichet. Il a toujours eu ça, la capacité de faire ça à volonté, depuis que je le regarde. Mais au fil du temps, il a réalisé l’importance de toucher également le terrain droit. Et je pense que le développement s’est produit, disons il y a six ans peut-être. Il a commencé à frapper davantage le champ droit dans le cricket national. De toute évidence, il l’a essayé dans les filets, puis il a commencé à le faire, puis il a commencé à frapper de plus en plus à couvert. Et je pense que maintenant il est capable de confondre davantage les quilleurs puisqu’il peut aussi frapper derrière le guichet et s’est également développé en frappant sur le terrain droit. Je pense que cela ajoute beaucoup d’avantages techniques”, a déclaré Mane.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici