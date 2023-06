Sky Force : Sara Ali Khan sera-t-elle jumelée avec l’ancien beau Shikhar Pahariya dans le film d’Akshay Kumar ? Voici ce que nous savons

L’un des films dont on parle beaucoup est Sky Force. Akshay Kumar est la vedette principale du film d’époque. Le film sera produit par Dinesh Vijan et Jio Studios Production. Sandeep Kewlani et Abhishek Kapur dirigeront le film. Sky Force est sorti au Royaume-Uni en mai 2023. La majorité du film sera tournée sur trois mois dans divers endroits. Pour l’instant, le tournage se passe à Londres. L’équipe a réalisé un ensemble d’Indiens installés dans la ville. Sara Ali Khan est la principale dame du film.

Selon Bollywood Hungama, Sara Ali Khan et Veer Pahariya seront jumelés dans le film. Les deux se fréquentaient quand elle n’a pas fait ses débuts dans l’industrie. Ils étaient ensemble vers 2015-16. Sara Ali Khan avait dit que Veer Pahariya était le seul gars qui ne lui avait pas brisé le cœur. Il est le frère de Shikhar Pahariya, qui est le beau supposé de Janhvi Kapoor. Les deux filles ont avoué sur Koffee avec Karan qu’elles sortaient avec deux frères. Janhvi Kapoor et Shikhar Pahariya vont fort. Elle est allée avec lui au temple Tirupati dernièrement, et il a été vu avec Boney Kapoor lors de l’événement NMACC. Nous pouvions voir leur camaraderie confortable.

Sara Ali Khan rejoindra bientôt Akshay Kumar et Veer Pahariya à Londres pour le programme. À partir de maintenant, les détails de son personnage sont gardés secrets. Mais c’est un personnage qui fait partie intégrante de l’intrigue. Les fans seront ravis de voir la chimie des anciens amants. Des sources ont déclaré que Dinesh Vijan a réussi ce coup de casting car il estime que générer le bon buzz est crucial à cette époque et à cette époque. Veer Pahariya, qui est entrepreneur, suit une formation d’acteur depuis un certain temps déjà.

Il est le petit-fils de l’ancien Maharashtra CM, Sushil Kumar Shinde. Sa mère est Smruti tandis que son père Sanjay Pahariya est un homme d’affaires. Ils sont en bons termes avec la famille Ambani.