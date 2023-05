Sky Force : Sara Ali Khan retrouvera ensuite Akshay Kumar pour Maddock Films ; Voici tout ce que vous devez savoir

Akshay Kumar ne manque jamais de films car il a toujours des projets à venir empilés dans sa cagnotte. Ayant déjà plusieurs films en préparation, l’acteur est prêt pour un autre film intitulé Sky Force. Le film est censé tourner autour de l’Indian Air Force et est basé sur de vrais événements. Alors qu’Akki doit faire la une du film, les réalisateurs ont engagé Sara Ali Khan et Nimrit Kaur en tant que protagonistes féminins. Sky Force sera un produit de Maddock Films réalisé par Sandeep Kelwani et Abhishek Kapur.

Sara Ali Khan retrouvera Akshay Kumar pour Sky Force après Arangi Re. Si l’on en croit les rapports de Peeping Moon, les deux se sont à nouveau associés pour un autre film se déroulant dans le contexte de l’armée de l’air indienne. Nimrit Kaur, qui a été jumelée avec l’acteur dans Airlift, est une autre femme qui jouera un rôle clé. Sara et Nimrit ne sont pas encordés face à l’acteur mais joueraient des rôles essentiels. Apparemment, les deux actrices ont signé les lignes pointillées et le tournage devrait commencer le mois prochain. Alors qu’Akshay Kumar jouera un pilote de chasse de l’IAF, les rôles de grandes dames ont été gardés secrets.

Sky Force est un drame aérien d’époque qui célébrera les victoires de l’Indian Air Force dans les années 1960 et 1970. Le thriller aérien aurait été tourné à grande échelle dans diverses bases aériennes en Inde. Le film aurait été tourné au Gujarat, au Pendjab, au Rajasthan et en Assam pendant plus de quatre mois. Le film sera diffusé le mois prochain car Akshay Kumar a alloué 50 jours de juin à octobre. Sara Ali Khan et Minrit Kaur se livreront à des personnages forts et intenses, contrairement à leur rôle précédent en tant qu’intérêts amoureux romantiques. Sky Force sera réalisé par Sandeep Kelwani et Abhishek Kapur et coproduit par Maddock Films et Jio Studios de Dinesh Vijan.

Sur le plan du travail, Akshay Kumar a un film comique très attendu Hera Pheri 3 dans le minou. Il a également OMG 2 – Oh My God, le remake de Soorarai Pottru, Capsule Gill et Gorkha dans le pipeline. Sara Ali Khan a récemment assisté à Cannes 2023 pour faire ses débuts au prestigieux festival international du film. Elle se prépare actuellement pour la sortie de son prochain film Zara Hatke Zara Bachke avec Vicky Kaushal. Le film devrait sortir le 2 juin 2023.