SKY et Kohli brillent dans le décideur de la série T20I contre l’Australie et les fans indiens ont éclaté avec des mèmes

Suryakumar Yadav et Virat Kohli ont ouvert la voie à une victoire palpitante pour l’Inde pour sceller la série T20I 2-1 contre l’Australie à Hyderabad dimanche soir. Après avoir été mis au bâton en premier par Rohit Sharma, l’Australie a obtenu un total délicat de 186/7 avec Tim David en tête avec un 54 de 27 balles tandis que l’ouvreur Cameron Green a ajouté un coup furieux de 52 points en seulement 21 livraisons pour obtenir des choses va pour les visiteurs. Avec un sommet de démarrage fragile qui a vu l’Inde se débattre à 30/2 lors de ses quatre premiers overs, Kohli et Yadav ont pris la charge et ont cousu un partenariat impressionnant de 104 points.

Yadav a péri après avoir contribué à un match gagnant 69 (36), tandis que Kohli (63) est resté jusqu’au dernier sur ce qui nécessitait 11 sur 6. L’ancien skipper indien a envoyé le premier ballon de Daniel Sams pour un maximum, apportant l’équation en Inde. faveur avant d’être défait par Sams lors de la toute prochaine livraison. Hardik Pandya a assuré une victoire à 6 guichets pour l’Inde avec une livraison à revendre alors que les hôtes ont scellé la série T20I 2-1.

Ravis comme ils l’étaient, les fans desi ont éclaté avec des mèmes sur le site de microblogging Twitter.

Résumé du match pic.twitter.com/irDLGRjzmh – Sagar (@sagarcasm) 25 septembre 2022

#INDvAUS

Kya bol raha tha ki Kohli équipe faible ke contre score karta… pic.twitter.com/VKqMEYQYbR — رومانا (@RomanaRaza) 25 septembre 2022

Virat Kohli à la poursuite d’un score élevé pic.twitter.com/t1Kd5Ac5yR — Godman Chikna (@Madan_Chikna) 25 septembre 2022

Aaj ke match ke héros pic.twitter.com/Geekqdm6Fo — Desi Bhayo (@desi_bhayo88) 25 septembre 2022

gagnants du match pour l’Inde dans le match d’aujourd’hui, Surya et Virat. pic.twitter.com/UuPZQYoYP0 – A (@inévitable__31) 25 septembre 2022

L’équipe indienne féminine et masculine a battu les Ashes – Sagar (@sagarcasm) 25 septembre 2022

Plus tôt, l’Inde a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer en premier à Hyderabad. Les deux équipes ont apporté un changement à leurs onze de jeu respectifs. Pour l’Inde, Rishabh Pant est passé à côté, laissant la place à Bhuvneshwar Kumar. L’Australie a ramené Josh Ingliss à la place de Sean Abbott.

Pour l’Inde, Axar Patel a renvoyé des chiffres de 3/33 tandis que Harshal Patel, Bhuvneshwar Kumar et Yuzvendra Chahal ont choisi un guichet chacun.

Axar a été nommé joueur de la série. Suryakumar Yadav a été nommé joueur du match pour son magnifique 69.

