Certaines différences incluent le fait que la voix de Sky était un peu plus aiguë et plus expressive que celle de Johansson, tandis que la sienne est « légèrement plus haletante » que celle du modèle, selon Radio Nationale Publique. Nous avons demandé à Berisha plus d’informations sur son analyse et ses limites, et nous le mettrons à jour s’il répond. OpenAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.