Sky Brown est une force de la nature — The Sun est extrêmement fier d’elle et de tous nos autres vainqueurs et médaillés olympiques

Nouvelles du ciel

SKY Brown est une force de la nature, une inspiration britannique pour les enfants du monde entier.

Les réalisations de ses 13 premières années défient toute croyance comme son skate défie la gravité.

Un million de followers sur Instagram, un single, un livre, une Barbie à son image, victoire à la télé Dancing With the Stars aux USA.

Maintenant, pour couronner le tout, une médaille olympique pour un tour renversant autour du bol de skate. Oh, et un accord Nike et une fortune de 3,5 millions de livres sterling déjà encaissée.

Ce qui est vraiment exceptionnel, c’est son courage. Beaucoup auraient abandonné les sports à risque après l’accident de mort imminente qu’elle a eu l’année dernière. Sa mère l’a également conseillé. Aucune chance, dit Sky. Cela l’a juste rendue plus forte et plus déterminée.

Ce qu’elle peut maintenant accomplir avec ce niveau de détermination à son âge est ahurissant. Et quel atout Sky a été pour Team GB. Mais n’oublions pas les autres jeunes olympiens qui ont égayé nos matinées de manière si excitante au cours des quinze derniers jours.

Comme les jumelles de 16 ans Jennifer et Jessica Gadirova, qui ont remporté le bronze en gymnastique. Et Keely Hodgkinson, 19 ans, qui a juré de façon mémorable à la télévision lorsqu’elle a réalisé qu’elle avait battu le record britannique en remportant l’argent au 800 mètres.

Ces Jeux à succès de Covid ne pourraient jamais avoir la magie de Londres ou de Rio. Mais ils ont toujours été captivants, même les nouveaux événements. Qui savait que l’escalade de vitesse pouvait nous mettre au bord de nos sièges ?

The Sun est extrêmement fier de tous nos gagnants et médaillés. Et ce n’est pas encore fini.

Feux de freinage

C’est encore loin d’être facile de s’y retrouver, mais au moins nous savons maintenant où nous en sommes en matière de voyage.

Pas de quarantaine pour les double-piqûres venant de France. Bon.

Les destinations du Golfe passent du rouge à l’orange. Bon. Plusieurs pays européens passent au vert. Génial.

L’Espagne reste ambrée, mais ceux là-bas peuvent maintenant avoir besoin d’un test PCR coûteux.

Le Soleil voulait un simple système vert/rouge indiquant go ou no-go. C’est loin de là. Mais nous disons au gouvernement : Assez, maintenant.

Nous n’avons qu’un mois d’été avant que les écoles ne reprennent. Hacher sans cesse et changer les règles cause de la misère à ceux qui ont réservé pour aller à l’étranger, ou qui ont toujours l’intention de le faire.

Tenons-nous en à cela.

Watts, doc

CHARLIE Watts n’a pas raté une miette de toutes ses années avec les Stones.

Ainsi, le batteur devra se retirer d’une partie de sa nouvelle tournée pour surmonter une opération. Guéris-toi bientôt, Charlie. . .

Si vous pouvez survivre 58 ans aux côtés de Jagger et Richards, vous pouvez tout surmonter.