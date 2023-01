Sky Bet Yorkshire Rose Mares ‘Hurdle: Epatante 4/1 pour la victoire du Festival après avoir dominé Doncaster | Nouvelles de la course

Epatante a fermement mis son chapeau dans le ring Mares’ Hurdle avec une autre performance dominante dans le Grade Two Sky Bet Yorkshire Rose Mares’ Hurdle pour Nico De Boinville et Nicky Henderson.

La course s’est avérée être un peu plus qu’un galop d’exercice pour la fillette de neuf ans, qui a déambulé entre les deux derniers obstacles et a mis une demi-douzaine de longueurs entre elle et l’éventuelle deuxième Salsada, sans jamais sortir de la deuxième vitesse.

Elle avait poursuivi en vain son compagnon d’écurie Constitution Hill jusqu’à présent cette saison, mais le passage au niveau de la deuxième année s’est avéré crucial lorsque l’ancienne héroïne de la championne Hurdle a montré sa classe sur Town Moor.

Cette victoire a vu la jument star coupée en 4/1 pour le succès de Mares’ Hurdle, derrière 11/4 favorite et stablemate Marie’s Rock.

“Elle a été fantastique aujourd’hui. Je pense qu’elle a très bien sauté, qu’elle a bien voyagé et c’est bien pour elle d’en choisir une comme celle-ci”, a déclaré De Boinville.

“L’équipe l’a mise en pleine forme pour aujourd’hui. Elle se sentait fantastique en elle-même et ce sera intéressant de voir où tout le monde va à Cheltenham.”

L’Oscar de Tommy livre dans Lightning

L’Oscar de Tommy a donné à Ian et Ann Hamilton une autre victoire graduée dans la MND Association Race For Research Lightning Novices’ Chase, voyant Boothill favori hors cotes dans le processus.

Danny McMenamin s’est faufilé sur le rail intérieur tout au long et a réussi à frapper le virage avant pour rentrer chez lui, tandis que Boothill et Jonathan Burke se sont écartés.

Mais alors que l’Oscar de Tommy naviguait, Boothill était sous pression et n’a pas pu récupérer le leader, qui a finalement survolé le dernier et s’est dégagé pour gagner par plus de cinq longueurs.

L'Oscar de Tommy remporte à nouveau à Doncaster





La victoire a fourni à McMenamin l’une de ses plus grandes victoires de tous les temps, et a admis que la star stable – qui ne courra pas au Festival de Cheltenham – ne lui doit rien.

“Il avait l’impression d’être redevenu lui-même là-bas. Il a beaucoup mieux sauté – le dernier jour, il sautait à sa droite, mais aujourd’hui, il ne l’a fait qu’à la fin.

“Il a voyagé, il a sauté et tout le mérite revient à l’équipe car ils l’ont ramené à son ancienne forme.

“C’est un très bon cheval à nos yeux, il ne nous doit rien et il ne me doit définitivement rien !”

L’entraîneur gagnant Ann Hamilton a ajouté: “Je pense qu’il a tourné un coin. La cour a été sous un nuage ces derniers temps mais il a tourné le coin aujourd’hui, il a l’air d’un cheval différent aujourd’hui.

“Après les deux ans, ça a été très calme. Je pense que nous nous améliorons.”