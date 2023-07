Sky Bet York Stakes: Alflaila fait un retour triomphal pour ajouter à une journée de rêve pour Owen Burrows et Shadwell | Nouvelles de la course

Alflaila a fait un retour triomphal à l’action avec une performance impressionnante dans les Sky Bet York Stakes.

L’enfant de quatre ans formé par Owen Burrows a remporté une course de Listed à Pontefract et des Groupes 3 successifs pour terminer la saison dernière, y compris un verdict à York dans les Strensall Stakes.

Une blessure ultérieure subie alors qu’il se préparait à courir à Bahreïn a retardé sa réapparition, mais il a prouvé que son talent restait intact avec une performance intelligente sur le Knavesmire.

Un peloton restreint mais restreint de cinq personnes a été posté pour le concours du groupe deux, avec My Prospero le favori à égalité pour tirer le meilleur parti d’une légère aisance en classe après avoir terminé quatrième du Lockinge à Newbury et du Prince of Wales’s Stakes à Royal. Ascot lors de ses deux premiers départs de la saison.

Mais après avoir répondu aux exhortations de Tom Marquand à prendre la tête tardivement, il n’a pas pu résister au défi d’Alflaila, qui avait attendu son temps sous Andrea Atzeni et a balayé dans les phases finales pour l’emporter d’une demi-longueur.

Royal Champion n’était qu’une longueur plus loin derrière en troisième, avec Checkandchallenge quatrième et Mashhoor dernier des cinq après avoir coupé le début de la course.

Le succès d’Alflaila était la première étape d’un énorme doublé ce jour-là pour Burrows et les propriétaires Shadwell, Hukum triomphant plus tard dans le King George VI And Queen Elizabeth Stakes à Ascot.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La propriétaire de Hukum, Sheikha Hissa, dit qu’elle a regardé la bataille épique de Hukum à Ascot avec des yeux larmoyants alors qu’il surmontait Westover pour remporter le King George.



« Je vais être honnête, je n’ai regardé Alflaila que sur mon téléphone alors que je sellais Hukum à l’époque, mais je suis évidemment ravi », a déclaré l’entraîneur.

« Andrea a dit qu’ils étaient allés lentement au début et qu’il avait bien fait de reprendre aussi bien que lui. C’était une bonne performance, après une telle mise à pied après une blessure. Cela a été un énorme effort d’équipe.

« Nous avons senti qu’il était sur la courbe ascendante l’année dernière et c’est dommage ce qui s’est passé à Bahreïn et nous devons maintenant commencer sa saison fin juillet, mais il reste beaucoup de belles courses, alors j’espère qu’il va être bien le matin et nous pouvons faire un peu d’un plan alors.

« Il est de retour au Juddmonte International à York (23 août) et nous aurons une conversation avec Angus (Gold) et Richard (Hills) et Sheikha Hissa (de Shadwell). Ils ont évidemment le favori pour la course de toute façon à Mostahdaf, alors nous allons profiter d’aujourd’hui et regarder vers l’avenir une fois que nous saurons qu’il va bien. »