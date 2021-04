Sky Bet EFL Play-offs 2020/21: Calendrier des matches du championnat, de la Ligue un et de la Ligue deux confirmé | Actualités du football

Quand ont lieu les barrages du Sky Bet EFL 2021?

Le calendrier des play-off des Sky Bet Championship, League One et League Two a maintenant été confirmé par l’EFL.

Les clubs qui terminent entre la troisième et la sixième gagneront une place dans le championnat et la Ligue un, tandis que ceux qui terminent entre la quatrième et la septième en gagneront une dans la Ligue deux.

Demi-finale aller du championnat

Championnat A – Lundi 17 mai, 18h

Championnat B – Lundi 17 mai, 20h15

Demi-finale aller de la Ligue 1

League One A – Mardi 18 mai, 18h

League One B – Mercredi 19 mai, 18h

Demi-finale aller de la Ligue 2

League Two A – Jeudi 20 mai, 18h

League Two B – Jeudi 20 mai, 20h15

Demi-finale retour du championnat

Championnat A – Samedi 22 mai, 12h30

Championnat B – Samedi 22 mai, 17h30

Demi-finale de la Ligue 1 retour

League One A – Vendredi 21 mai, 19h45

League One B – Samedi 22 mai, 15h

Ligue 2 demi-finale retour

League Two A – Dimanche 23 mai, 12h30

League Two B – Dimanche 23 mai, 18h30

Finales des barrages 2020/21

Finale du championnat – samedi 29 mai, 15h

Finale de la Ligue 1 – Dimanche 30 mai, 15h

Finale de la Ligue 2 – Lundi 31 mai, 15h