Sky Bet Ebor : Frankie Dettori et Willie Mullins s’associent pour la gloire de York avec Absurde | Nouvelles des courses

Willie Mullins et Frankie Dettori se sont combinés avec succès pour décrocher le Sky Bet Ebor à York avec Absurde lors du dernier trajet du jockey sur le Knavesmire.

L’entraîneur éternel champion d’Irlande de sauts visait une deuxième victoire dans l’un des handicaps de maintien les plus prestigieux et les plus lucratifs de la saison de plat après le succès de Sesenta en 2009, tandis que Dettori était sur un triplé après ses précédentes victoires sur Willing Foe (2012) et Trawlerman. (2022).

Après avoir porté un toast aux parieurs après avoir mené Kinross, favori 9-4, à la victoire lors des précédents City of York Stakes, le jockey italien est retourné sur la piste pour ce qui pourrait bien être sa dernière course sur le Knavesmire avant sa retraite plus tard cette année.

Image:

Absurde (à gauche) et Frankie Dettori contribuent au succès d’Ebor à York





Absurde, deuxième derrière Vauban, son coéquipier de la Melbourne Cup à Royal Ascot en juin avant de décevoir sur les haies au Galway Festival, était important sur le marché à 7-1 et alors qu’il a dû être mené au départ par Dettori, provoquant un retard , il était aussi bon que l’or pendant la course elle-même.

Le joueur de cinq ans s’est facilement dirigé vers l’avant du peloton à mi-chemin de la ligne droite – et tandis que Sweet William et Live In The Dream, favoris 5-2, l’ont tous deux gardé honnête, Absurde a trouvé suffisamment de choses contre le rail des tribunes pour les voir partir. une demi-longueur et pareil.

« Dans les 100 derniers mètres, j’ai vu Rab (Havlin) arriver (sur Sweet William), mon meilleur ami, et j’ai pensé ‘ça y est, je suis battu’, mais tout le mérite lui revient (Absurde) – il a montré du courage et est resté coincé. son cou », a déclaré Dettori à ITV Racing.

Image:

Frankie Dettori célèbre après sa victoire sur Absurde à York





« C’est un cheval qui a besoin d’être couvert et je me suis retrouvé parmi les trois premiers, donc tout ce que je pensais, c’est que j’avais tout gâché. Que puis-je dire, j’ai gagné l’Ebor lors de ma dernière course (à York) – c’est Je pensais que si je gagnais sur Kinross, ce serait génial, mais je ne m’attendais pas à celui-ci, donc c’est doublement agréable.

Paddy Power a réduit le vainqueur à 8-1 contre 10-1 pour le Cesarewitch et l’Irlandais Cesarewitch, tandis qu’il est 20-1 sur 40-1 pour la Melbourne Cup.

Dettori serait très heureux de faire le voyage en Australie dans l’espoir de remporter enfin l’une des rares courses majeures sur la scène internationale qui lui échappe encore.

Il a ajouté : « J’ai dit à Willie que j’allais aux Pays-Bas, alors je lui ai demandé d’envisager ma candidature et il a dit qu’il le ferait, alors nous verrons ! »

Mullins a déclaré: « Frankie nous a montré ce qu’il pouvait faire. Je pensais qu’il avait été battu un demi-mètre, je ne sais pas d’où Frankie tirait son énergie dans les 100 derniers mètres.

« Il a sorti celui-là du feu, pensais-je, il a été brillant avec lui. C’est un singe et il est toujours à la maison mais il n’a rien fait de tel depuis un moment (il a refusé d’aller au départ). C’est quoi il le fait si vous le laissez s’en sortir. Il a été très bon à la maison récemment mais c’est en lui.

« Je vais devoir parler de Melbourne avec les propriétaires, ils sont dans une fête familiale aujourd’hui mais je suis sûr qu’ils adoreraient y aller.

« Il n’aura aucun problème à passer chez le vétérinaire, s’ils font un scanner cérébral, il pourrait avoir un problème ! Quel jockey remarquable, vous le savez depuis longtemps mais je pensais que Frankie était brillant. »