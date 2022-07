Sky Bet Ebor: Ed Dunlop vise le handicap lucratif de Knavesmire pour John Leeper à York | Nouvelles de la course

John Leeper tentera d’en faire une troisième chance à York lorsqu’il reviendra au Knavesmire pour le Sky Bet Ebor le mois prochain.

Vainqueur de deux de ses trois premiers départs, John Leeper s’est dirigé vers le Derby de l’an dernier avec un tir de 8-1 pour l’entraîneur Ed Dunlop. Cependant, sa saison a plutôt calé n’ayant pu terminer qu’une neuvième place bien tenue à la Classique d’Epsom.

Cette saison, le joueur de quatre ans a été déplacé en distance par son gestionnaire de La Grange et a récemment eu l’occasion de s’habituer au Knavesmire, ses deux dernières sorties se déroulant sur la piste et le voyage d’Ebor.

À ces deux occasions, le poulain de Frankel a dû se contenter d’une médaille d’argent derrière la Melbourne Cup, Without A Fight, mais il a montré beaucoup de son ancien zeste et Dunlop est ravi de ses progrès depuis qu’il a intensifié le voyage cette campagne.

Il a déclaré: “Nous avons eu un petit coup dur à Sandown lorsque quelques-uns de mes chevaux ne couraient pas au mieux, mais à part cela, il est définitivement de retour sur la bonne voie et montre ce qu’il a fait au début de ses trois ans. avant qu’il ne se perde probablement un peu dans le Derby.

“Le un mille six semble bien et je pense que nous allons le viser à l’Ebor. Il devrait être très compétitif, mais l’Ebor est l’Ebor, c’est une course très précieuse et compétitive. Cependant, il mérite de prendre son chance et nous le dirigerons vers cela.”