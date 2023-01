Sky Bet Chase: Ga Law se prépare pour le long métrage de Doncaster avec les objectifs du Festival de Cheltenham à l’horizon | Nouvelles de la course

L’entraîneur Jamie Snowden n’a aucun doute quant au potentiel du concurrent de Sky Bet Chase, Ga Law, avec une candidature potentielle à la Cheltenham Gold Cup en 2024 à l’horizon pour son chasseur d’étoiles.

Le joueur de sept ans est revenu avec un record en carrière lors de la réunion de la Paddy Power Gold Cup en novembre, prenant juste le dessus sur French Dynamite pour remporter le prix de 90 000 £ sous Johnny Burke.

Et alors que le plan initial était de se diriger vers Ascot, qui a été saboté à cause du sol gelé et à la place, l’attention se tournera maintenant vers Doncaster et le Sky Bet Chase, en direct ce samedi sur Sky Sports Racing.

Image:

Johnny Burke soulève la Paddy Power Gold Cup après avoir gagné sur Ga Law à Cheltenham





Il a également une entrée à Cheltenham, mais Snowden s’attend à envoyer son étoile stable en voyage pour la fonction de Doncaster de 100 000 £ sur trois miles.

“Le plan était toujours de monter en voyage et il a remporté le Paddy Power [Gold Cup] grâce à l’endurance après avoir été un peu dépassé dans la course plus tôt”, a déclaré Snowden à Sky Sports Racing.

“Ascot avait l’air d’un tremplin parfait pour cela, mais ce n’est évidemment pas le cas, il est donc dans le Sky Bet Chase à Doncaster. Il y a un parcours de deux milles et quatre [furlong] à Cheltenham pour lequel nous mettrons une entrée mais le Sky Bet est le plan A.

“Il ne veut pas courir sur un terrain rapide, donc un terrain sûr est ce que nous recherchons. Le meilleur de sa forme n’a pas été sur une tourbière, mais le terrain à Doncaster ou Cheltenham devrait être bon.”

Ga Law a également reçu des inscriptions à la fois pour la Ryanair Chase et la Cheltenham Gold Cup, et bien que des cotes de 66 et 100/1 pour ces courses indiquent qu’ils sont de loin, Snowden a insisté sur le fait qu’il pensait que son cheval pourrait devenir un artiste de première année.

“J’ai mis les inscriptions fantaisistes mais beaucoup dépend de la façon dont ces prochaines courses se déroulent”, a-t-il ajouté.

“Regardez Imperial Commander cependant, il a remporté le Paddy Power et a remporté le Ryanair cette année-là et la Gold Cup l’année suivante.

“Ce serait bien de penser qu’il pourrait devenir un cheval de la Gold Cup en 2024, mais beaucoup d’eau doit passer sous le pont avant cela et il doit continuer à s’améliorer.

“Ce n’est qu’un jeune cheval, seulement sept ans, et avec très peu de milles au compteur. Il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas continuer à s’améliorer.”

“Je pense que c’est probablement une tarte dans le ciel cette année, mais ne dites jamais jamais.

“J’espérais plutôt que si les choses s’étaient bien passées à Ascot, nous pourrions envisager le Denman à Newbury, mais c’est probablement un peu trop proche de Doncaster et de Cheltenham.

“Il y a une course Listed de trois milles à Kelso en mars et bien sûr les handicaps au Festival de Cheltenham, mais cela dépend en grande partie de la façon dont nous allons le week-end.”