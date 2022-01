Sky Bet Chase Day: Vanessa Ryle donne ses quatre chevaux à surveiller ce week-end à Doncaster | Nouvelles de la course

Les deux jours de la réunion Sky Bet Chase sont le point culminant de la saison des sauts de Doncaster, le match de l’année dernière agissant comme un tremplin vers la célébrité pour le favori de Champion Chase, Shishkin.

Takingrisks a fourni à l’entraîneur Nicky Richards une victoire émouvante dans Sky Bet Chase l’année dernière, une victoire âprement disputée dans un renouvellement spectaculaire du concours de longs métrages.

La carte de cette année semble être un cracker et voici quatre chevaux à surveiller sur Town Moor samedi.

Jay Jay Reilly (12.25)

Jay Jay Rielly de Dan Skelton a reçu une note de handicap d’ouverture de 118, et il y a le sentiment que cela pourrait bien sous-estimer sa capacité.

Il vient ici après la défaite en tant que favori à Taunton, mais ce troisième semble beaucoup mieux avec le recul, étant donné qu’il tentait de donner une pénalité de 7 livres à deux vainqueurs ultérieurs.

C’est un demi-frère de Raya Star, qui frappait à la porte de la première année et il appréciera probablement cette étape de voyage.

L’écurie a un taux de grève de 23% dans les obstacles à handicap à Doncaster au cours des cinq dernières saisons et il semble que Jay Jay Reilly pourrait ajouter à ce décompte.

Troisième fois chanceux (1.35)

Shishkin a remporté le Grade Two Lightning Novices ‘Chase en 2021 avec un style emphatique avant de remporter l’Arkle six semaines plus tard et c’est exactement ce que Dan et Harry Skelton’s Third Time Lucki tente de faire 12 mois plus tard.

La course semble être l’occasion idéale de se remettre sur la bonne voie pour Cheltenham après sa défaite contre Edwardstone la dernière fois à Sandown.

Image:

La troisième fois que Lucki monté par le jockey Harry Skelton gagne à Cheltenham plus tôt cette saison



Third Time Lucki est aussi court que 12/1 pour l’Arkle et ce prix sera considérablement réduit si nous voyons une version plus contrôlée sur Town Moor.

Il a montré une réelle exubérance sur les clôtures lors de ses deux premiers départs de la saison à Cheltenham, mais c’était trop exagéré à Sandown et les relations ont certainement tiré les leçons de cet effort.

Une performance plus raffinée et professionnelle à Doncaster le verrait réduit à des prix à un chiffre pour Cheltenham en mars.

Miranda (2.10)

Paul Nicholls est bien connu pour son succès en tant qu’entraîneur cible à long terme et il y a un sentiment autour de Miranda que le plan pourrait bien être de revenir presque immédiatement pour le Grade Two Yorkshire Rose Mares’ Hurdle, étant donné qu’elle a remporté la course 12 mois il y a.

Lady Buttons est allée consécutivement dans cet événement en prenant le butin en 2019 et 2020 et Miranda semble prête à faire également le double.

La jument Nicholls a ouvert son compte cette saison en terminant deuxième derrière un vainqueur de deuxième année, puis a marqué à Ludlow, une course qu’elle a également remportée en 2021.

Cette victoire n’a pas été facile car elle était réticente au départ et a cédé plus de 15 longueurs au reste du peloton.

Cap Du Nord (3.20)

La grande course du jour voit une foule de chasseurs bien connus s’aligner sur les trois milles, y compris une poignée de chevaux qui ont également tenté leur chance l’année dernière.

Cap Du Nord de Christian Williams a terminé troisième de cette course il y a 12 mois lorsqu’il a été expulsé du favori 4/1 et il semble qu’il ait de nouveau été ciblé dans cette course.

Image:

Cap Du Nord revient à Doncaster ce week-end, inférieur à sa marque de handicap dans cette course la saison dernière



La dernière fois que nous l’avons vu à Kempton, il a déçu sous un conditionnel inexpérimenté qui l’a monté avec des tactiques plus proéminentes qu’il n’en avait l’habitude et cela ne semblait pas lui convenir.

La fois précédente, il s’était bien formé à Wincanton et a montré ce jour-là qu’il conservait beaucoup de ses anciennes capacités.

Il est plus bas dans le handicap qu’il y a 12 mois et bénéficiera d’un bon terrain qui lui convient parfaitement dans ce genre de parcours.